Des romans d’ici portés à l’écran

Au Québec, l’arrivée du Plongeur au cinéma cette semaine donne envie de faire de belles lectures avant de voir ces personnages littéraires prendre vie au petit et au grand écran. Voici six romans qui seront ou qui sont passés des mots aux images au cours des cinq dernières années.

Manuel de la vie sauvage, de Jean-Philippe Baril Guérard (2022)

Photos fournie par les Éditions de Ta Mère et d'archives, Pierre-Paul Poulin

Il y a eu l’adaptation théâtrale, puis les lecteurs attendaient avec impatience celle télévisée. La série tirée du roman de Jean-Philippe Baril Guérard raconte l’histoire de Kevin Bédard (Antoine Pillon), un jeune entrepreneur qui fonde une entreprise permettant de communiquer avec des proches décédés à partir de leurs traces numériques. Avec Catherine Brunet, Virginie Ranger-Beauregard et Louis Morissette.

► La série est diffusée les mercredis, 20 h, sur Séries Plus.

Maria Chapdelaine (2021)

Photos fournies par Laurence Grandbois et Le Livre de poche

Il s’agit de la plus récente adaptation du roman Maria Chapdelaine écrit par l’écrivain français Louis Hémon mort au Canada en 1913. Réalisé par Sébastien Pilote et tourné dans la région du Lac-Saint-Jean, le film raconte l’histoire d’une jeune femme du Québec rural (Sara Montpetit) qui doit décider de son avenir en choisissant entre trois prétendants.

Anna et Arnaud, série basée sur le roman Anna et l’enfant-vieillard (2021)

Photos fournies par Yann Turcotte et les Éditions Libre Expression

Sortie en 2021, cette série a beaucoup marqué les spectateurs, notamment car il s’agit de l’histoire vécue de Francine Ruel et de son fils qui a fait le choix de vivre dans la rue. La série, qui met en vedette Guylaine Tremblay et Nico Racicot, est l’adaptation du roman de Francine Ruel Anna et l’enfant-vieillard.

► On la retrouve en intégralité en rattrapage sur QUB TVA+.

La déesse des mouches à feu (2020)

Photos fournies par Entract Films et Le Quartanier

Ce film coup de poing raconte l’histoire d’une jeune fille de Chicoutimi (Kelly Depeault) qui vit à la fois la violente séparation de ses parents le jour de ses 16 ans, ses premières expérimentations de drogues et sexuelles, et la perte d’un proche. Il est l’adaptation du roman de Geneviève Pettersen et a été réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette.

Haute démolition, de Jean-Philippe Baril Guérard (2023)

Photos fournies par Séries Plus et les Éditions de Ta Mère

La série attendue de cet autre roman de Jean-Philippe Baril Guérard mettra en vedette Étienne Galloy dans le rôle d’un humoriste de la relève prêt à tout pour percer. Léane Labrèche-Dor jouera son amoureuse, dont l’aide en écriture permettra à l’humoriste d’accéder à la gloire. Jusqu’à ce qu’elle décide de rompre avec lui...

► À voir à compter du 16 mars, sur Séries Plus.

Il pleuvait des oiseaux (2019)

Photos fournies par MK2 et les Éditions XYZ

Le dernier film dans lequel on a pu apprécier le travail d’actrice d’Andrée Lachapelle a marqué les cœurs et les esprits. Il pleuvait des oiseaux, l’adaptation sur grand écran du roman à succès de Jocelyne Saucier par Louise Archambault, raconte l’histoire touchante de trois vieux ermites reclus dans le bois. Avec Rémy Girard et Gilbert Sicotte.