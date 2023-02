Emploi saisonnier: du travail toute l’année!

Vous cherchez à entamer une carrière stimulante et passionnante, qui vous permettra d’acquérir de nouvelles compétences? Un emploi saisonnier pourrait répondre à vos attentes!

En effet, le travail saisonnier est fort utile pour s’initier à un tout nouveau domaine de travail ou étoffer son réseau de contacts.

De plus, été comme hiver, en jumelant différents postes, il est possible de travailler toute l’année, et ainsi éviter les périodes creuses entre deux saisons.

Poursuivez une carrière passionnante dans divers domaines

Au Québec, des milliers d’emplois saisonniers sont disponibles à différentes périodes de l’année, et dans différents secteurs, comme l’agriculture, l’aménagement paysager, la pêche et la transformation des produits aquatiques, l’hébergement, la restauration et les loisirs, la foresterie et l’exploitation forestière, le transport routier, ainsi que la construction.

Chacun de ces secteurs vous offre d’excellentes perspectives d’emploi, afin que vous puissiez créer votre propre expérience de travail.

Pour en savoir plus sur les différents secteurs d’activités d’emplois saisonniers et sur les différentes périodes d’activités, visitez le site du gouvernement du Québec.

D’une saison à l’autre, créez une expérience de travail qui vous ressemble

Les emplois saisonniers peuvent vous permettre d’être actif 12 mois par année grâce au maillage d'emplois, qui consiste à combiner un travail dans deux entreprises distinctes pour allonger votre période d’emploi.

Par exemple, vous pourriez avoir un poste dans le secteur de la pêche ou de l’agriculture durant la saison estivale, suivi d’un emploi d’hiver en tourisme et loisirs.

Vous avez également la possibilité de développer vos compétences entre deux saisons, en suivant des formations dans le domaine de l’informatique, du service à la clientèle, des langues (anglais et espagnol), de la gestion, de la comptabilité, ou de la communication en public.

Ces formations de courte durée peuvent être accompagnées d’une aide financière entre les périodes d’emploi. Pour plus d’information, visitez la page Aide aux travailleurs saisonniers.

6 avantages d’opter pour un emploi saisonnier 1. Entamer une carrière stimulante et passionnante 2. Acquérir de nouvelles compétences 3. Intégrer (ou réintégrer) rapidement le marché du travail 4. Travailler avec des collègues passionnés 5. Occuper un emploi qui demande d’être actif et de travailler à l’extérieur, au grand air 6. Pour les étudiants : acquérir de l’expérience, développer des compétences et établir des contacts professionnels

Embauchez et formez des travailleurs saisonniers à l’année

En tant qu’employeur, de nombreux programmes et services – dont certains sont accompagnés d’une aide financière – sont disponibles afin de vous aider à recruter et à fidéliser vos employés.

Par exemple, il est possible de former les travailleurs saisonniers pendant les périodes creuses afin d’assurer une activité à temps plein, et ce, tout au long de l’année.

De plus, le recrutement des travailleurs demande une certaine préparation. Il est donc important d’entamer les démarches de recrutement suffisamment tôt, avant le début des saisons d’activités, en publiant une offre d’emploi sur le site de Québec emploi.

Vous aimeriez prolonger la période d’emploi de vos travailleurs ? Offrez-leur des formations Proposez-leur des tâches complémentaires Prolongez leur période d’emploi Pour en savoir plus sur le recrutement de personnel saisonnier, visitez le site officiel des entreprises saisonnières En savoir plus

Le travail saisonnier vous intéresse? Apprenez-en davantage sur les différentes perspectives d’emploi offertes au Québec en visitant Québec.ca/emploisaisonnier.