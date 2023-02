Homicide involontaire: en procès pour une chicane de voisins fatale

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | Le procès d’un homme accusé d’avoir tué son voisin à la suite de tensions provoquées par une fête bruyante à l’été 2020 s’amorce aujourd’hui à Valleyfield, en Montérégie.

Plus de deux ans après le drame, Deyver Andres Aguilar Céspedes, 41 ans, doit maintenant faire face à la justice.

Il est accusé d’homicide involontaire pour avoir causé la mort de Maxime Bélanger, 39 ans, son voisin de cour arrière, le 21 juin 2020.

Ce soir-là, l’assistant dentaire aurait tenu une fête dans sa cour de la rue Caron, dans un secteur paisible de Vaudreuil-Dorion, avec une dizaine de personnes.

De la musique et du bruit auraient été audibles durant une douzaine d’heures.

À un certain moment, vraisemblablement agacé, M. Bélanger, un maçon de profession et ancien militaire qui résidait sur la rue Valois, aurait sauté par-dessus la clôture, causant ainsi une chicane qui aurait pu s’avérer des plus banale, mais qui serait rapidement devenue fatale.

M. Bélanger aurait été poignardé avec une arme blanche et frappé avec un bâton de baseball à quelques pieds de la clôture.

Vers 22 h 30, les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés pour intervenir rapidement afin de mettre un terme à une altercation entre deux hommes.

Sur place, des techniques de réanimation ont été tentées sur M. Bélanger qui se trouvait au sol. Son décès a plus tard été constaté à l’hôpital.

Céspedes a été libéré sous conditions strictes peu après le drame.

Plus de détails à venir...