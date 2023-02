Huit crédits d’impôt à ne pas oublier quand vous ferez votre déclaration

Cette année, vous devrez avoir produit votre déclaration de revenus d’ici le 1er mai 2023.

Vous craignez d’oublier des crédits auxquels vous avez droit?

Stéphanie Roy, qui est directrice fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton, fait un bref rappel de ceux qui pourraient vous concerner.

1. Le crédit d’impôt pour la première habitation

Le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation au fédéral et le crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation au provincial ont été doublés depuis l’an dernier. Si vous répondez aux critères et qu’il s’agit de votre première résidence, vous pourriez obtenir un crédit aux deux paliers de gouvernement représentant un montant total de 2752 dollars (incluant l’abattement pour le Québec).

2. Le crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés

Ce crédit provincial a lui aussi été bonifié, passant à 36 % des dépenses admissibles en 2022. Il va grimper jusqu’à 40 % en 2026. Il concerne les personnes de 70 ans et plus, propriétaires ou locataires, qui se procurent des services de soutien à domicile. Pour une personne seule autonome, le montant maximal admissible est de 19 500 dollars, ce qui peut générer un crédit de 7020 dollars. Pour un couple composé de deux personnes autonomes, le plafond est de 39 000 dollars et le crédit dans ce cas est de 14 040 dollars. Le crédit diminue à partir d’un revenu familial de 61 725 dollars.

3. Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

Le plafond de ce crédit d’impôt fédéral a été augmenté à 20 000 dollars en 2022. Stéphanie Roy mentionne que compte tenu de la forte hausse des coûts de construction, cette bonification est particulièrement bienvenue. Le crédit concerne les travaux de rénovation ou de transformation qui font partie intégrante du logement, afin de permettre à une personne âgée de 65 ans et plus ou une personne handicapée d’avoir accès au logement, de s’y déplacer et d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne. Ces travaux peuvent aussi viser la réduction des risques de blessures dans le logement. On pense ici à des rampes d’accès, barres d’appui, etc.

4. Le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

Ce crédit n’entre en vigueur qu’en 2023, mais vous pourrez le réclamer dans votre prochaine déclaration de revenus si vous comptez faire des travaux cette année. La valeur de ce crédit est de 15 % du montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 50 000 $. La valeur maximum de ce crédit est donc de 7500 $.

Pour pouvoir le réclamer, il faut avoir aménagé un deuxième logement attenant à sa propre habitation pour permettre à une personne de plus de 65 ans ou une personne handicapée de vivre avec un proche. Le nouveau logement devra comprendre au minimum une entrée indépendante, une salle de bain, une cuisine et un espace pour dormir. La personne qui demande le crédit doit avoir un lien de parenté avec celle qui va habiter dans le deuxième logement (grand-parent, parent, frère ou sœur, oncle ou tante, nièce ou neveu).

5é Le crédit d’impôt pour le télétravail

La déduction pour dépenses d’emploi à domicile destinée aux personnes en télétravail (total ou partiel) a été reconduite pour l’année fiscale 2022. Vous pourriez recevoir un maximum de 500 $ avec la méthode simplifiée. Utilisez la méthode détaillée si vous souhaitez déduire d’autres dépenses de bureau à domicile (électricité, frais téléphoniques, etc.). Il faudra toutefois appuyer votre demande avec des documents. Stéphanie Roy souligne que si votre bureau à domicile n’occupe qu’une petite proportion de votre habitation, la méthode simplifiée sera sans doute suffisante.

6. Le crédit d’impôt remboursable pour les frais médicaux

Il permet de récupérer un maximum de 1316 $ au fédéral et de 1274 $ au Québec en 2022. Il existe aussi un crédit d’impôt non remboursable, tant au provincial qu’au fédéral. Avec celui-ci, par exemple, un célibataire qui gagnerait 100 000 $ et dont les frais médicaux admissibles étaient de 5000 $ aurait droit à un crédit de 316 $ au fédéral et de 400 $ au provincial.

7. Le crédit d’impôt pour les activités des enfants

Il est offert au provincial, est remboursable, et concerne les activités physiques, artistiques, culturelles ou récréatives. Le revenu familial ne doit pas dépasser 146 450 $ pour y avoir droit. Il représente 20 % du montant des frais d’inscription ou d’adhésion avec un plafond de 500 $ par enfant, ce qui représente un crédit d’impôt maximal de 100 $ par enfant.

8. Le crédit d’impôt pourle traitement de l’infertilité

Il peut être réclamé par toute personne qui a engagé des frais liés à un traitement de fécondation in vitro ou d’insémination artificielle pour elle ou son conjoint. Le plafond des frais admissibles est de 20 000 $ et le taux du crédit est de 20 à 80 % en fonction du revenu familial. Le montant maximal de ce crédit varie de 4000 dollars à 16 000 dollars.