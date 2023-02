Ingénieux et magique

Drôle, magique et touchant, il y a beaucoup de beauté dans le spectacle The Storyville Mosquito, de Kid Koala. Le public s’est levé d’un seul bloc à la fin de la première représentation au Diamant, époustouflé par ce qu’il venait de voir.

À l’affiche une dernière fois, vendredi soir, dans le théâtre de Robert Lepage, The Storyville Mosquito est un spectacle multidisciplinaire avec des marionnettes, du cinéma et des musiciens. Un superbe objet rempli d’ingéniosité et d’humanité.

L’histoire est toute simple. C’est celle d’un moustique, musicien, qui décide de quitter sa petite ville avec le rêve de réussir et de jouer au Villa’s Music Hall. Un rêve parsemé d’obstacles.

Sur scène, une équipe filme le travail des marionnettistes qui gravitent autour de maquettes et de décors miniatures pour créer cette histoire qui, tel un long métrage, prend forme sur un grand écran. Le DJ et musicien Kid Koala et un trio à cordes livrent, en direct, la trame sonore de ce film sans dialogue. Ils sont 15 sur les planches.

Création qui s’adresse aux 5 ans et plus, The Storyville Mosquito n’est pas nécessairement un spectacle pour les enfants. Comme Tintin, c’est pour les 7 à 77 ans.

Une petite équipe, en retrait, monte les images. Sur l’écran, on a droit à une panoplie de plans ; de gros plans et d’autres où l’on voit les marionnettes de toutes sortes de dimensions. On voit le travail de création sur scène et le produit fini au même moment.

Clins d’œil à Québec

Kid Koala et son équipe touchent à une panoplie d’émotions tout au long des 80 min de cette création fort divertissante. On rit, on est touché et ému, lorsque le jeune moustique vit des embûches. Plus le spectacle avance, plus la trame émotionnelle s’épaissit, sans jamais être lourde.

Kid Koala et le trio à cordes offrent de superbes moments de musique. Du piano, une guitare, une flûte, des tables tournantes, des violons et un violoncelle. Un mélange de jazz, de classique, de post-rock et de sonorités de DJ.

Le segment au vibraphone, lors de l’audition au club Villa’s Music Hall, est dans le très solide et fort ingénieux avec les marionnettes et les musiciens. Tout comme celui avec Kid Koala au piano dans une scène entre le jeune moustique et Katy, son amoureuse.

Kid Koala a la bonne idée d’insérer de petits clins d’œil rigolos dans chaque ville. Sans dévoiler ces éléments, ceux concernant Québec, accompagnés de plusieurs écrits en français, étaient bien choisis et ont fait rire.

À la fin de la représentation, lorsque le mot « fin » est apparu sur l’écran, le public s’est levé d’un bloc pour faire une forte ovation, pendant que l’on tournait la présentation du générique sur scène. On dit souvent que le public a les ovations faciles au Québec, mais là, c’était totalement mérité. Ce qu’on venait de voir était génial.