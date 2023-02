Initiations dégradantes: des mesures en retard de 30 ans, dit un ancien de la LNH

Les initiations dégradantes et sauvages au hockey ont scandalisé beaucoup de gens, particulièrement Robert Sirois. L’ancien joueur des Flyers de Philadelphie et des Capitals de Washington n’en revient tout simplement pas, et il l’a bien exprimé au micro de Benoît Dutrizac, via QUB radio.

«Tu vas avoir cinq, six, sept joueurs qui ont des problèmes mentaux qui vont s’amuser à faire mal», selon M. Sirois.

Le commissaire de la LHJMQ Gilles Courteau a assuré que des initiations aussi dégradantes que celles dont il a été question en Ontario ne surviennent pas au Québec. Néanmoins, il assure avoir pris des mesures spéciales éviter que cela ne se produise. Une contradiction, estime Robert Sirois.

«Je fais plus confiance aux jeunes qui ont parlé», a affirmé l’ancien hockeyeur.

L’ancien joueur de la LNH en a vu des initiations, surtout quand il jouait pour le National de Rosemont, dont le propriétaire était nul autre que le lutteur Johnny Rougeau.

«Tous les nouveaux se faisaient raser la tête», a-t-il expliqué en ajoutant que monsieur Rougeau n’aimait pas les cheveux longs. Mais c’est tout.

Une entrevue qui nous permet de comparer deux époques, et même, d’apprendre du passé.