Jeff Bezos bientôt propriétaire d’une équipe de la NFL?

Jeff Bezos, le troisième homme le plus riche de la planète et le président du conseil d'administration d’Amazon, songerait de plus en plus à mettre la main sur les Commanders de Washington, et serait sur le point de formuler une offre.

Le quotidien «Washington Post», que le milliardaire possède aussi, a rapporté jeudi que l’homme de 59 ans avait engagé la firme en investissement Allen & Company. Celle-ci a déjà participé aux ventes des Broncos de Denver l’an dernier, et des Panthers de la Caroline en 2018.

En raison de sa fortune évaluée à 119 milliards $, Bezos n’aurait aucun mal à déposer une meilleure offre que n’importe quel prétendant. Les Commanders seraient à vendre, le propriétaire Dan Snyder ayant indiqué en décembre souhaiter se départir de la franchise.

L’homme d’affaires tenterait d’acquérir une équipe de la NFL depuis 2019, et aurait déjà créé un partenariat avec le rappeur Jay-Z et un autre investisseur en novembre.

Selon le réputé magazine Forbes, les Commanders seraient la sixième équipe avec le plus de valeur au sein du circuit Goodell, étant évaluée à 5,6 milliards $. Snyder en avait fait l’achat en 1999 pour la somme de 800 millions $.