La justice américaine annonce détenir trois parrains de la mafia salvadorienne

La justice américaine a annoncé jeudi détenir trois des plus hauts parrains de la Mara Salvatrucha (MS-13), l’une des bandes criminelles les plus sanguinaires qui sévissent en Amérique centrale et aux États-Unis, après leur arrestation au Mexique.

Vladimir Antonio Arevalo-Chavez, 47 ans, Walter Yovani Hernandez-Rivera, 29 ans, et Marlon Antonio Menjivar-Portillo, 47 ans, tous les trois de nationalité salvadorienne, ont été arrêtés mercredi au Mexique, où ils étaient en situation irrégulière, et extradés aux États-Unis où ils étaient recherchés, a expliqué dans un document judiciaire le parquet fédéral pour le district est de New York.

Ils ont été inculpés «d’association de malfaiteurs, de conspiration en vue de fournir un soutien matériel à des terroristes et de conspiration en vue d’actes de narcoterrorisme», a indiqué le parquet dans un communiqué.

Au total, treize dirigeants de la MS-13 sont visés par l’acte d’inculpation de la justice new-yorkaise, mais quatre sont toujours en fuite et six «sont présumés être en détention au Salvador», ajoute le parquet, selon lequel les «États-Unis étudieront les possibilités d’extradition avec le gouvernement du Salvador».

Selon la justice américaine, tous font partie «de la structure de commandement et de contrôle du MS-13 (...) et jouent un rôle important dans les opérations de l’organisation au Salvador, au Mexique, aux États-Unis et dans le monde entier».

Les inculpés «se sont engagés dans une liste sans fin d’activités terroristes visant à influencer le gouvernement du Salvador», mais sont aussi accusés d’avoir «autorisé et commandé leur violence aux États-Unis, au Mexique et ailleurs dans le cadre d’un plan concerté visant à étendre l’influence et le contrôle territorial du MS-13», ajoute le parquet.

En juin dernier, le Salvador avait assuré que des parrains de la Mara Salvatrucha s’étaient enfuis au Mexique, chassés par la «guerre» lancée contre les gangs par le président salvadorien Nayib Bukele.

Dans le cadre de cette «guerre contre les gangs», le gouvernement salvadorien a instauré un régime d’exception qui permet des arrestations sans mandat. En conséquence, quelque 58.000 personnes avaient été arrêtées en décembre.

La Mara Salvatrucha («le gang salvadorien», ou MS-13), a été formée à Los Angeles au milieu des années 1980 par des immigrés salvadoriens avant de s’exporter en Amérique centrale et dans d’autres régions des États-Unis.