Le nouveau jouet: relecture efficace

Le jouet, comédie culte de Francis Veber, a marqué plusieurs générations d’enfants depuis sa sortie, en 1976. Même si elle ne passe pas à l’histoire autant que le film original, la nouvelle version qu’en a tirée le réalisateur James Huth touche sa cible grâce notamment à la performance du tandem incarné par Jamel Debbouze et Daniel Auteuil.

La trame de départ du Nouveau jouet est sensiblement la même que dans le classique de Veber. Pour l’anniversaire de son fils, Alexandre, Philippe Étienne (Daniel Auteuil), l’homme le plus riche de France, fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient et lui propose de choisir le jouet qu’il veut. Enfant gâté qui a toujours obtenu tout ce qu’il voulait, Alexandre (Simon Faliu) jette son dévolu sur Sami (Jamel Debbouze), le nouveau gardien de nuit du magasin.

Surpris par la proposition d’Alexandre, Sami refuse d’abord l’idée de devenir son jouet. Mais quand Philippe Étienne lui propose un salaire très généreux pour qu’il passe du temps avec son fils, Sami finit par accepter. Il devra toutefois essayer de ne pas révéler la nature étrange de ce nouveau « travail » à sa conjointe, qui est enceinte de leur premier enfant.

Satire sociale

Était-il vraiment nécessaire de revisiter Le jouet, premier film de Francis Veber qui réunissait à l’écran Pierre Richard et Michel Bouquet ? Peut-être pas. Mais il reste qu’en transposant bien cette histoire à notre époque et aux réalités d’aujourd’hui, James Huth (Brice de Nice) a réussi à fabriquer une comédie satirique efficace qui divertit tout en dénonçant le pouvoir de l’argent et les inégalités sociales.

Déjà présent dans le premier film, le thème du père absent est davantage développé cette fois-ci et incarné avec beaucoup de justesse par Daniel Auteuil, impeccable dans le rôle du riche milliardaire qui n’arrive pas à se rapprocher de son fils. Égal à lui-même, Jamel Debbouze a su quant à lui apporter un beau mélange de folie et de tendresse à ce personnage drôle et attachant.

Le nouveau jouet ★★★1⁄2