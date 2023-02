Le tandem Fitzgibbon-Legault n’a aucune conscience sociale

Sans consultation et sans demande du public, le gouvernement du Québec s’apprête à autoriser un casino au Centre Bell, dans l’un des quartiers les moins favorisés de Montréal. Des centaines de machines à sous et autres appareils de jeu pour appauvrir davantage les plus démunis. Quelle honte!

Bien sûr, François Legault se dit très préoccupé par l’économie de sa métropole.

Bien sûr...

C’est pour cela qu’il a béni Montréal d’un ministre responsable qui fait fi des règles d’éthique quand ça fait son affaire et qui conclut des accords qui avantagent les plus riches.

Ils veulent notre bien et ils vont l’avoir!

C’est de ça qu’il s’agit encore une fois avec ce gouvernement : un deal avec une entreprise qui appartient à l’une des familles les plus riches du Québec, le Groupe CH, contrôlé par la famille Molson.

Écoutez la rencontre Lisée - Mulcair avec Richard Martineau diffusée chaque jour en direct 8h50 via QUB radio :

Réponse tiède de la mairesse

Avec sa conscience sociale bien aiguisée, on aurait pu s’attendre à un «non» clair et retentissant de la part de Valérie Plante.

Si le Casino de Montréal est aujourd’hui situé en retrait de la ville, sur l’île Notre-Dame, c’est parce que, de l’avis de la Santé publique et de la police d’alors, c’était nettement mieux ainsi.

Rendre le casino attrayant pour les touristes et pour les gens qui pouvaient s’y rendre, c’était bien. Mais le rendre un peu moins facilement accessible était aussi intentionnel, lorsque le gouvernement a décidé d’autoriser un casino à Montréal.

Le ministre de la Sécurité publique de l’époque s’appelait Claude Ryan et lui, il avait une conscience sociale et le courage d’imposer des limites.

Or, tout ce que Mme Plante a réussi à pondre comme réaction face au projet de Québec d’implanter un nouveau casino au cœur d’un quartier défavorisé, c’est que cela la laisse «tiède»...

Avec le tandem Legault-Fitzgibbon, «tiède» égale «oui».

Loto-Québec est déjà en marche et ce n’est pas une lamentation éventuelle de la Santé publique qui va y changer quelque chose.

Opposition fractionnée et faible

Lorsque j’étais un élu à Québec, des députées solides et courageuses comme Nicole Loiselle n’avaient pas peur de se tenir debout face aux « faiseux » qui poussaient des projets du même genre.

Où sont ces voix aujourd’hui?

Une partie du bassin de population visée par ce projet saugrenu habite dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne.

J’ai bien hâte de voir si l’un ou l’autre des candidats dans l’élection partielle prévue dans une quinzaine de jours osera dire que ce projet n’a pas de bon sens sur le plan social.

Écoutez la rencontre Lisée - Mulcair avec Richard Martineau diffusée chaque jour en direct 8h50 via QUB radio :

Hydro-Québec

Pendant ce temps, les profits faramineux d’Hydro-Québec – qui est, comme la métropole, sous la houlette de Fitzgibbon – devraient faire réfléchir les familles qui écopent déjà avec une inflation galopante.

Et l’arrivée prochaine du poulain que Fitz va nous imposer comme PDG de la société d’État n’augure rien de bon.

Depuis Télesphore-Damien Bouchard dans les années 1940, Hydro-Québec avait pourtant toujours été une fierté nationale, qui fournissait un service impeccable à un prix modéré.

Sous le règne de la CAQ, les prix modérés sont dorénavant réservés aux Américains, auxquels on brade cette précieuse ressource.

Une société d’État est censée, d’abord et avant tout, être là pour la société, justement.

Mais cela n’est plus vrai. On le voit maintenant avec Loto-Québec, qui ne fait désormais que piger de l’argent dans les poches de gens crédules, en aidant les plus prospères aux dépens des moins fortunés.

On mérite mieux.