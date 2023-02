Les Galeries d’Anjou ne fermeront pas

Ivanhoe Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), entend bien profiter de l’arrivée du métro pour redévelopper le terrain des Galeries d’Anjou. Mais elle exclut catégoriquement la possibilité de fermer le mythique centre commercial.

«Pour nous, le projet d’Anjou, c’est faire venir le reste de la communauté autour du centre [commercial]. Et pas fermer le centre. Au lieu d’avoir un centre commercial, au milieu de nulle part, qui n’est pas très valide sur le plan des émanations de carbones, il est très important d’avoir un centre ancré dans sa communauté», a assuré sa pdg, Nathalie Palladitcheff.

Questionnée jeudi à l’occasion de la présentation de ses résultats financiers de 2022, Mme Palladitcheff s’est réjoui d’avoir réussi à signer un accord avec la STM pour que ce site à fort potentiel de développement accueille une station de métro.

«La STM et nous sommes très engagés à faire de ce projet un modèle de ce que l’on peut faire en terme de projets de mobilité durable, et de connexion entre les transports et l’immobilier, qui est une dimension très importante pour nous », a indiqué Mme Palladitcheff.

Un investissement à valoriser

Ivanhoe Cambridge s’en réjouit d’autant plus, qu’il y a deux ans à peine, elle prenait la décision de se porter acquéreur de la totalité des Galeries d’Anjou, en absorbant la participation de 50% que détenait Cadillac Fairview.

L’ajout d’une station de métro, est aujourd’hui présentée par l’organisation comme «une façon de valoriser de façon très significative cet investissement». «Ça valide en quelque sorte la décision qu’on avait prise à ce moment-là», a poursuivi Mme Palladitcheff.

À l’époque, la Caisse avait pourtant laissé entendre que les Galeries d’Anjou, idéalement située à l’intersection des autoroutes A-40 et A-25, permettaient d’envisager le développement sur place d’une plateforme de transport et logistique d’envergure, en remplacement du centre commercial actuel.

Est-ce que les plans d’Ivanhoe pour ce site ont changé? Souhaite-elle aujourd’hui transformer ce site en centre logistique, ou plutôt contribuer à densifier les environs par la construction de complexe d’habitations multiples sur son territoire? Questionnée, la représentante des investissements immobiliers à la Caisse a évité de préciser ses intentions.

«On a beaucoup de projets en discussions actuellement. Le logement, (...) la logistique... Il y a beaucoup de choses qui deviennent très attractifs à partir du moment où on aura une station de métro sur le site. On ne va pas dévoiler les plans. Mais nous avons déjà beaucoup de choses sur la table à dessins», a-t-elle soutenu.