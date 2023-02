Les Red Wings enfin de retour en séries?

La lutte est féroce dans l’Association de l’Est, mais les Red Wings de Detroit pourraient participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Grâce à leur victoire de 4 à 1 face aux Rangers de New York, jeudi, l’équipe du Michigan s’est installée tout juste devant les Panthers de la Floride et derrière les Islanders de New York parmi les équipes repêchées.

Les Penguins de Pittsburgh, les Sabres de Buffalo, les Capitals de Washington et même les Sénateurs d’Ottawa n’ont pas dit leur dernier mot non plus.

Depuis leurs 25 participations consécutives au bal printanier, de 1991 à 2016, les Red Wings traversent une période creuse. Le brio de Dylan Larkin, Moritz Seider et Lucas Raymond, pour ne nommer que ceux-là, permet toutefois aux partisans de la troupe de Derek Lalonde de faire preuve d’optimisme.

Dans le duel du jour, les Wings ont pris l’ascendant de la rencontre au Little Caesars Arena au deuxième vingt. Filip Zadina et Michael Rasmussen ont touché la cible lors de cet engagement.

Andrew Copp et Filip Hronek ont aussi participé à la fête, tandis que Vincent Trocheck a répliqué pour les Blueshirts.

Par ailleurs, le Québécois Alexis Lafrenière en est venu aux coups avec le défenseur Jake Walman en troisième période. Quelques instants plus tôt, ce dernier assenait une violente mise en échec à l’endroit de Trocheck.