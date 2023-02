Liberté académique: deux poids, deux mesures?

L’excellente journaliste Isabelle Hachey revenait récemment sur le curieux cas de Michael J. Carley, professeur titulaire d’histoire à l’Université de Montréal.

Spécialiste de l’histoire russe, M. Carley défend l’invasion russe, pense que les néonazis sont au pouvoir à Kyïv, et que l’appui du Canada à l’Ukraine s’explique par sa longue tradition de soutien au fascisme.

Dans ses cours, plusieurs sources proposées aux étudiants sont contrôlées par le Kremlin ou sont des sites relayant des théories complotistes non prouvées (pour dire les choses poliment).

Droit

Le recteur Jutras défend non les vues de Carley, mais son droit de les exprimer :

« La liberté académique n’est pas à géométrie variable selon qu’on aime ou pas le contenu des propos d’une personne qui enseigne dans un de nos cours », dit-il.

Et si un professeur diffuse des données fausses, orientées, frauduleuses, etc. ?

Des collègues de M. Carley estiment en effet qu’il cautionne le révisionnisme, répand des faussetés manifestes et nuit à la crédibilité du métier d’historien.

Le recteur Jutras soutient à cet égard que :

« La liberté académique doit faire en sorte que la direction ou quiconque ne puisse pas intervenir pour tenter de réduire au silence un prof qui mettrait de l’avant des idées, des lectures ou des sources contestables ou controversées ».

Nous sommes ici, clairement, devant un cas limite.

Pourtant, le recteur a raison : on aura beau trouver aberrantes les idées de M. Carley (c’est mon cas), on combat les idées avec d’autres idées, et non avec une censure qui vous place inévitablement tout en haut d’une pente très glissante.

Déplaçons-nous maintenant à l’Université Laval.

Le professeur au Département de microbiologie et d’immunologie Patrick Provost est suspendu depuis l’automne, sans salaire, pour une durée de 4 mois.

Il avait, sur les ondes d’une radio, mis en doute l’efficacité de vacciner les enfants contre la COVID.

En juin, il avait été suspendu une première fois pendant deux mois, également pour des propos relatifs à la vaccination.

Inutile de dire que ses propos le situent, pour reprendre la formule consacrée, « hors du consensus scientifique ».

Je précise que je crois fermement à la vaccination, et que j’ai reçu les trois doses de base et deux doses de rappel.

Provost soutient qu’il a simplement donné une opinion personnelle qui n’est pas issue de ses recherches.

L’Université Laval, elle, évoque l’importance d’une « conduite responsable en recherche ».

Inachevée

Plusieurs profs se sont portés à la défense non des propos de Patrick Provost, mais de son droit de s’exprimer.

La loi sur la liberté académique reconnaît en effet le droit « d’exprimer son opinion sur la société et sur une institution, y compris l’établissement duquel la personne relève, ainsi que sur toute doctrine, tout dogme ou toute opinion ».

La morale de cette histoire est double.

D’abord, la loi ne réglera rien si elle n’est pas suivie de dispositions précisant sa portée.

Ensuite, à l’Université Laval, juge et partie dans cette affaire, on dégaine très vite.