Mike Matheson ne veut pas être comparé à Jeff Petry

Alors qu’il connaît ses meilleurs moments dans l’uniforme du Canadien de Montréal, le défenseur Mike Matheson préfère se concentrer sur ses performances plutôt que de jouer au jeu des comparaisons avec Jeff Petry.

Le natif de Pointe-Claire a obtenu deux buts et sept points à ses sept dernières rencontres, le tout en passant en moyenne 24 min 44 s par match sur la patinoire.

Puisqu’ils ont fait partie de la même transaction, en juillet dernier, et qu’ils occupent un rôle similaire avec leur formation respective, Matheson et Petry seront inévitablement comparés.

Ne demandez toutefois pas au numéro 8 du Tricolore de se prêter à cet exercice.

«Honnêtement, je n’ai pas trop pensé à ça, a-t-il lancé après l’entraînement matinal de jeudi. Je pense plus à moi-même et à ce que je peux apporter à l’équipe.»

«Ma progression, c’est [là où va] mon focus [et non] ma place comparée à celle d’autre monde avant moi. Ça devient un peu difficile si tu commences à te concentrer sur ça.»

Des situations différentes

Mardi, le journaliste Dan Kingerski, du média Pittsburgh Hockey Now, a rapporté que Petry avait été rendu disponible auprès des autres équipes du circuit Bettman par le directeur général Ron Hextall. Cette information a été contestée par le réseau TSN, mais le salaire annuel de 6,25 millions $ du défenseur américain cause assurément des maux de tête aux «Pens», coincés sous le plafond salarial.

Petry a récolté trois buts et 19 points en 40 matchs en 2022-2023.

De son côté, Matheson assure ne pas faire partie de ceux qui consultent activement les statistiques d’autres joueurs en retour de qui ils ont été échangés.

«Pour moi, non. Ce n’est pas quelque chose à quoi je pense beaucoup. C’est sûr que je regarde les “scores” des Penguins et des Panthers, les équipes pour lesquelles j’ai joué. Ce n’est pas pour d’autres choses que ça.»

Le choix de premier tour des Panthers en 2012 a amassé trois filets et 14 points en 23 duels avec le Tricolore. L’échantillon est peut-être limité, mais il produit au rythme le plus élevé de sa carrière.

«Je deviens de plus en plus confortable dans le système et avec les autres joueurs dans l'équipe, a conclu Matheson. C’est sûr que ça aide aussi quand les points arrivent, avec la confiance. En même temps, ce n’est pas la chose sur laquelle je me concentre le plus.»