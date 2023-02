Prix du gouverneur général pour les arts du spectacle: un autre honneur pour Michel Marc Bouchard

Le dramaturge, scénariste, librettiste et professeur Michel Marc Bouchard est l’un des lauréats 2023 des Prix du gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS).

On doit à l’imaginaire et à la sensibilité de l’homme de 65 ans des pièces de théâtre comme «Les Feluettes» – une œuvre phare de la dramaturgie canadienne –, «Les Muses orphelines», «L’histoire de l’oie», «Les grandes chaleurs», «Tom à la ferme», «Christine, la reine-garçon» et «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», qui ont toutes été adoptées au petit ou au grand écran. C’est le cas de «Laurier Gaudreault», une série de cinq heures réalisée par son ami Xavier Dolan que l’on peut voir sur Club illico.

Les œuvres de Michel Marc Bouchard ont été traduites dans une vingtaine de langues et jouées à travers la planète. Il a aussi écrit deux livrets d’opéra, soit «Les Feluettes», sur une musique de Kevin March, et «La beauté du monde», sur une musique de Julien Bilodeau.

Fierté et velours

Né en 1958 à Saint-Cœur-de-Marie, au Lac-Saint-Jean, Michel Marc Bouchard est «fier de recevoir ce prix prestigieux», qui lui donne du souffle pour continuer à créer. Il planche en ce moment sur une nouvelle pièce et sur un troisième opéra, prévu l’an prochain.

Celui qui a écrit sa toute première pièce à l’âge de 14 ans s’emploie à «tenter de rendre visible l’invisible» et il n’a jamais rangé sa plume depuis l’adolescence.

Quand on reçoit un prix, «on se demande toujours si notre carrière est terminée», a-t-il dit à l’Agence QMI. «Je suis encore assez jeune, ce qui fait que je le prends comme une forme, immense, d’estime de la part du milieu et du public. C’est un prix très important.»

Michel Marc Bouchard partage cet honneur avec tous ceux et celles qui l’ont aidé au fil des décennies à être l’artiste qu’il est.

«J’ai eu la chance de pouvoir œuvrer, travailler et écrire dans une des plus belles langues au monde, la langue française. Cette langue est riche, polyphonique, multiple, et elle m’a permis d’explorer un large spectre de sa musicalité», souligne-t-il aussi dans vidéo.

Le prolifique auteur a l’impression d’être en plein cœur d’une «saison des vendanges», tant l'industrie reconnait son travail depuis quelques années, comme en 2021 quand on lui a attribué le Prix Athanase-David pour l’ensemble de son œuvre littéraire.

S’il accepte volontiers toutes ces distinctions, il ne manque pas de remercier les acteurs, metteurs en scène, directeurs de théâtre et réalisateurs qui ont fait rayonner ses mots. «N’oubliez pas que mon métier est un métier collectif, comme tous les arts du spectacle d’ailleurs. Tout seul, on n’est pas grand-chose, mais ensemble c’est immense.»

Les Prix du gouverneur général évoquent la «vision poétique à la fois universelle et intemporelle» de Michel Marc Bouchard, qui enseigne à l’École nationale de théâtre du Canada. On souligne qu’il «explore les relations humaines, et notamment la notion de marginalité et l’univers queer».

Michel Marc Bouchard est Officier de l’Ordre du Canada, chevalier de l’Ordre national du Québec et Compagnon des arts et des lettres du Québec. Il a également obtenu le Prix du Centre national des Arts (PGGAS), le Prix de la dramaturgie francophone SACD-Paris, le Prix Laurent-McCutcheon pour sa contribution à la lutte contre l’homophobie et le Prix Gascon-Thomas de l’École nationale de théâtre pour sa contribution au théâtre canadien.

Il sera honoré aux côtés, notamment, de l’auteure-compositrice-interprète K.D. Lang et de la soprano et professeure de chant Rosemarie Landry à l’occasion d'un gala prévu le 27 mai prochain au Centre national des Arts d’Ottawa.