Qualité du français de nos élus: élevons le niveau

Est-ce que l’utilisation de l’anglicisme «bullshiter» par le ministre de l’Éducation est grave et mérite que l’on déchire notre chemise? Non, évidemment.

Est-ce que les partis d’opposition en font un peu trop? Absolument. D’ailleurs, leur stratégie est contre-productive, parce qu’on parle du mot plutôt que du fond de l’enjeu.

Mais au-delà de l’anglicisme, cela nous amène à réfléchir sur la qualité du français au sommet de l’État et sur l’utilisation d’un langage courant, voire populaire, pour que le «peuple» puisse s’identifier et comprendre le propos.

On peut dire sans trop se tromper que la qualité du français actuellement est loin d’être celle de feu Jacques Parizeau, qui maniait le verbe avec style. Cela ne l’a jamais empêché d’inventer et d’utiliser des expressions hautes en couleur, expressions qui font d’ailleurs partie désormais de notre «patrimoine linguistique»: «On ne va tout de même pas se mettre à gosser les poils de grenouille!» ou évidemment le verbe «s’autopeluredebananiser» pour désigner l'action de se saboter soi-même.

Comment se fait-il donc que nous ayons l’impression qu’il faut avoir un langage familier pour se faire comprendre de la population? Ou est-ce pour gommer le fait que la classe politique représenterait (le conditionnel est important ici) une certaine élite, à qui on confère, injustement d’ailleurs, un monopole du langage soutenu? Tout cela me semble curieux.

Les élus ont un devoir d’exemplarité. Ils sont regardés et suivis par bon nombre de jeunes et de moins jeunes. On ne peut sérieusement prétendre que le français, son rayonnement et sa pérennité soient des priorités lorsqu’on fait usage d’un pauvre vocabulaire, d’une conjugaison discutable et d’anglicismes à outrance pour cause de populisme.

D’ailleurs, bon nombre de ceux qui ont critiqué le ministre Drainville hier sur l’utilisation du verbe «bullshiter» devraient se demander s’ils déploient les efforts nécessaires pour s’exprimer de manière plus juste, plus précise et plus soutenue. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de prononcer des mots en français, encore faut-il savoir construire des phrases qui ont un sens.