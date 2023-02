Quelle maison pouvez-vous acheter avec un 1 M$ au Canada?

Les maisons coûtant le million de dollars sont généralement plus grandes dans la région du Grand Montréal que dans le reste du Canada, selon un rapport.

En décembre 2022, le budget de 1 M$ permettait de s’offrir une demeure avec 3,8 chambres à coucher, 2,4 salles de bains et 2286 pieds de surface habitable, selon la moyenne des résidences évaluée entre 950 000 $ et 1,05 million $ dans la région du Grand Montréal.

Cela équivaudrait ainsi à 523 pieds carrés de plus que la moyenne nationale pour les maisons du même prix.

«La légendaire maison à 1 million $ n'est peut-être plus le manoir qu'elle était autrefois, mais un budget de 1 million $ permet encore d'acheter une maison luxueuse dans de nombreuses régions du Canada», a déclaré Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage.

Les ventes à plus de sept chiffres sont aujourd’hui devenues une norme en ce qui concerne les maisons détachées, tant dans le centre-ville que dans les banlieues proches, a pour sa part indiqué Roxanne Jodoin, courtière immobilière résidentiel pour Royal LePage Privilège.

Elle précise que c’est l'augmentation de la demande de propriétés plus grandes, plus modernes et avec plus de terrain, suite à la pandémie, qui a exercé «une pression à la hausse sur l'offre dans ce segment».

En plein cœur de la métropole, le budget de 1 million $ permettait de se procurer une maison avec 3,9 chambres à coucher, 2,4 salles de bain et 2153 pieds carrés de surface habitable, soit légèrement plus petit que de l’autre côté du fleuve.

En moyenne dans l’ensemble du pays, le même budget offrirait plutôt une baraque à 3,2 chambres à coucher, 2,6 salles de bain et 1763 pieds carrés de surface habitable.