Trudeau et la Chine, une histoire de famille

En 2013, alors qu’il venait d’être élu chef du PLC, Justin Trudeau a prononcé un discours à Toronto devant une centaine de femmes qui avaient payé 250 $ pour participer à un événement de collecte de fonds.

Quoique séducteur de nature, disons que cette fois-là il a été piégé par une question posée par une des participantes. Mis à part le Canada, à quel pays vouait-il une admiration, lui a-t-elle demandé? «J’ai une certaine admiration pour la Chine, parce que leur régime dictatorial de base leur permet de transformer leur économie en un clin d’œil», a-t-il répondu spontanément.

Comme Justin aime blaguer, il a ajouté, «Sun News peut maintenant dire que je préfère la Chine.» Le fils avait déjà lu l’ouvrage paru en 1960 et intitulé Deux innocents en Chine rouge, écrit par son père et son grand ami l’éditeur Jacques Hébert, qui deviendra plus tard sénateur durant le règne de Pierre Elliott Trudeau.

À l’époque, les deux compères étaient fascinés par la Chine comme beaucoup d’intellectuels occidentaux. Ils furent invités très officiellement à visiter le pays par Mao Zedong. L’on comprend à la lecture que les deux « innocents » posent un regard admiratif sur cette civilisation millénaire et qu’ils ne peuvent éviter de mettre une complaisance dans leur analyse du régime.

Exception

En 1970, l’ancien premier ministre Trudeau pose un geste historique exceptionnel en reconnaissant la Chine communiste de Mao comme gouvernement, ce qui explique la reconnaissance alors de la Chine envers le Canada. Car après la révolution de Mao en 1949, les pays occidentaux continuaient de reconnaître Taïwan, où s’était réfugié Tchang Kaï-Chek, l’adversaire nationaliste défait par Mao.

Oui, la Chine est une histoire de famille pour les Trudeau. Alexandre, le frère de Justin, retournera deux mois en Chine en 2006 sur les traces de son père. En 2007, il republie le livre de son père en y ajoutant une nouvelle introduction et un épilogue, se révélant un admirateur quasi inconditionnel du régime communiste. Ce qui le distingue de son frère Justin, fasciné certes, admiratif bien sûr, mais depuis obligé de jouer de prudence. Et pour cause.

Il ne faut pas oublier que la Chine a détenu en otage plus de 1000 jours deux Canadiens, un diplomate et un homme d’affaires, en représailles à l’arrestation à Vancouver de la directrice financière de Huawei en réponse à une demande d’extradition américaine. Le Canada n’a obtenu leur libération qu’en permettant à la femme d’affaires chinoise de rentrer en Chine en 2021. La Chine a ainsi montré que sa reconnaissance à l’endroit du Canada avait des limites lorsque ses intérêts sont en jeu.

Ingérence

Nous savons aujourd’hui que la Chine s’est ingérée en 2019 dans nos élections fédérales afin d’assurer le maintien des libéraux au pouvoir. Cela en dit long sur l’efficacité des espions chinois au Canada dans leurs tentatives de manipuler nos dirigeants.

Rappelons-nous la grossièreté manifeste du président Xi Jinping, interpellant Justin Trudeau lors du G20 en novembre dernier. Il l’a tancé comme s’il s’adressait à un enfant et l’a averti dans des mots non traduits par l’interprète qu’un manque de respect de la part du premier ministre à son endroit pourrait avoir des conséquences pour le Canada.

Cette semaine, on a appris que des bouées chinoises trouvées dans l’Arctique canadien permettaient d’espionner les sous-marins nucléaires américains. La Chine n’est pas notre amie.