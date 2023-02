Ukraine: Pékin appelle au dialogue, rejette tout recours à l’arme nucléaire

Le gouvernement chinois a appelé la Russie et l’Ukraine à reprendre le dialogue et rejeté tout recours à l’arme nucléaire, dans un document en 12 points publié vendredi, un an après le début du conflit.

• À lire aussi: Une année bouleversante sur les ondes de la radio ukrainienne

• À lire aussi: L’Ukraine triomphera, promet Zelensky à l’approche de l’anniversaire de l’invasion

«Toutes les parties doivent soutenir la Russie et l’Ukraine pour travailler dans la même direction et reprendre le dialogue direct aussi vite que possible», a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères, ajoutant que «l’arme nucléaire ne doit pas être utilisée».

Plus de détails à venir...