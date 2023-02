Un changement de culture déjà entamé dans la LHJMQ

Au-delà des mesures qui seront annoncées, l’entraîneur-chef du Phœnix de Sherbrooke Stéphane Julien estime qu’il est d’abord et avant tout important pour tous les dirigeants d’établir un lien de confiance avec leurs joueurs afin d’éviter la « culture secrète du vestiaire » telle qu’évoquée par le commissaire de la LHJMQ Gilles Courteau en commission parlementaire, mercredi.

Julien, qui a joué dans la LHJMQ entre 1990 et 1995 avant de connaître une longue carrière de 16 saisons en Europe, reconnaît avoir été initié dans le passé.

« Mais ça ne m’a pas marqué, j’ai bien vécu ma vie », mentionne-t-il sans entrer dans les détails.

Mais c’était une autre époque, ajoute-t-il. « On ne changera pas le passé. »

Un dialogue

En poste avec le Phœnix depuis 2016, Julien estime que la clé est d’avoir un dialogue constant avec ses joueurs.

« J’essaie de créer un partenariat avec mes leaders. Je vais leur en donner, mais je veux savoir ce qui se passe aussi. Si vous voulez avoir une soirée, je veux savoir où vous allez. Si tu sors de la ville, je veux le savoir. La pression est énorme sur nous parce qu’on est responsables d’eux à partir du moment où ils arrivent au mois d’août. »

« Le but n’est pas de les enfermer et de les menotter. On leur permet des soirées de temps en temps, mais on veut savoir où ils sont. Je l’ai dit souvent à nos propriétaires, mais c’est ma plus grande peur que quelque chose arrive sous ma garde. »

Des soirées festives

Le directeur général des Tigres de Victoriaville Kevin Cloutier abonde dans le même sens.

« Tout ce qu’on permet, c’est une soirée lors de laquelle les jeunes doivent chanter des chansons dans l’autobus en revenant d’un voyage. Tout ça est fait dans le plaisir et les gars en ressortent avec le sourire. Je suis un père de famille et Carl [Mallette, l’entraîneur-chef de l’équipe] aussi. On n’accepterait jamais que des initiations virent mal chez nous. »

Même son de cloche pour l’entraîneur-chef de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Bruce Richardson.

« Chez nous, c’est tolérance zéro pour ce qui est de l’intimidation. Les activités se déroulent souvent dans un bar où les joueurs font des jeux qui se font dans le respect de tous. Si de l’alcool est impliqué, on paye les taxis à nos joueurs afin qu’ils retournent à leurs pensions en sécurité. Si ce n’était pas le cas, il y aurait des conséquences. Personne n’est forcé à participer. »

– Avec Mathieu Boulay