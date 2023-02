Un week-end record pour Club illico avec la série «Mégantic»

La série «Mégantic» cartonne sur Club illico depuis son lancement le 9 février dernier. La plateforme de Vidéotron a même enregistré un nouveau record pour ce qui est du plus grand nombre d’abonnés ayant visionné une série au cours de son premier week-end de disponibilité.

Il n'a pas été possible d’obtenir de données précises pour appuyer ce record, Club illico, comme les autres plateformes, ne partageant pas ses chiffres. Tout ce qu’on sait, c’est que le Club compte grosso modo 500 000 abonnés.

Produite par Also, en collaboration avec Québecor Contenu, cette œuvre touchante, bouleversante et profondément humaine s’inspire de la tragédie ferroviaire survenue le 6 juillet 2013, qui a fait 47 morts à Lac-Mégantic lors d’un déraillement d'un convoi transportant du pétrole brut au centre-ville. L'accident a provoqué de multiples explosions et plusieurs importants incendies. On vit l’avant, le pendant et l’après à travers plusieurs personnages qui reviennent d’un épisode à l’autre.

L’auteur Sylvain Guy, le réalisateur producteur Alexis Durand-Brault et la productrice Sophie Lorain ont consulté la population de Lac-Mégantic en amont de l’écriture des huit épisodes, qui sont autant de petits films émouvants. Les trois artisans proposent une œuvre forte et réaliste portant sur les terribles événements survenus il y a bientôt 10 ans.