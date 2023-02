Une discussion qui a tout changé

HEERENVEEN | Le moral dans les talons après avoir vécu une immense déception, Antoine Gélinas-Beaulieu a eu droit à un message percutant de son entraîneur Gregor Jelonek qui l’a incité à se retrousser les manches. Une discussion qui l’a finalement propulsé vers sa meilleure saison en Coupe du monde.

S’entraînant à fond de train pendant la saison estivale dans l’espoir de rivaliser avec les meilleurs à l’épreuve du départ groupé, Gélinas-Beaulieu n’a pas été en mesure de se qualifier lors des essais nationaux en octobre.

À ses yeux, tous ses efforts tombaient à l’eau. C’est à ce moment que Jelonek est entré en scène.

« Greg m’a ressaisi en me demandant si je voulais arrêter de patiner cette année, a-t-il raconté. Il m’a fait réaliser que j’étais dans la meilleure forme de ma vie et que je devais me trouver de nouveaux objectifs. »

Ce qu’il a fait de brillante façon. Il a remporté sa première médaille individuelle à la première Coupe du monde de Calgary en décembre en plus de devenir une pièce importante dans les épreuves de poursuite et de sprint par équipe, où le Canada a notamment remporté l’or en Pologne la fin de semaine dernière.

« Antoine est le patineur le plus versatile que je connaisse, a déclaré Jelonek. Ses résultats de cette année ne sont pas au-delà de mes attentes. J’ai toujours cru qu’il était un patineur exceptionnel. Avec sa vitesse et sa résistance, il est parfait pour la poursuite en équipe. Il était réserviste à Pékin, mais il a prouvé cette année qu’il était un rouage important de l’équipe. »

Manque de confiance

Si Jelonek avait toujours gardé confiance que Gélinas-Beaulieu puisse connaître du succès ailleurs qu’au départ groupé, le principal intéressé n’en était personnellement pas convaincu.

« Si j’avais eu confiance dans mes habiletés dans les autres épreuves, je n’aurais pas réagi de cette façon, confie-t-il. C’est dans les échecs qu’on se bâtit comme personne. Ce fut une erreur de perdre ma motivation et de jouer à la victime. Mon plus grand apprentissage est que je dois être inébranlable. Je vois déjà la différence. Cette période difficile a eu de très bons côtés et je ne ferais rien de différent. »

Pas de deuxième chance

S’il a retrouvé la confiance et le goût de se défoncer, Gélinas-Beaulieu demeure convaincu que Patinage de vitesse Canada doit modifier ses critères de sélection au départ groupé où les athlètes n’ont pas le droit à une deuxième chance, contrairement à toutes les autres épreuves.

« Il y a eu un bris de confiance avec PVC, a-t-il avoué. Comment ne peux-tu pas permettre à un de tes meilleurs patineurs qui a eu un bris mécanique de ne pas obtenir une deuxième chance. Tout se décide sur une seule course et le départ groupé est l’épreuve où les impondérables sont les plus nombreux. »

Et Gélinas-Beaulieu est loin de tourner le dos à son épreuve de prédilection.

« Avec toute cette motivation, je vais être dangereux en “esti” au départ groupé l’an prochain », conclut-il.

Un accident d’autocar a failli tout gâcher

Toujours dans la course pour un podium au classement cumulatif du 1000 m, dimanche dernier, Antoine Gélinas-Beaulieu a frôlé la catastrophe.

Un accident d’autocar a bien failli le priver d’une participation au Championnat du monde.

Dans le lobby de l’hôtel de Tomaszov Mazowiecki, où logeaient les patineurs, Gélinas-Beaulieu attendait calmement la navette devant le conduire à l’aréna.

Le niveau de stress a rapidement grimpé quand les minutes passaient et toujours pas de bus en vue.

L’autocar en question a été impliqué dans un accrochage, expliquant son retard.

« À 90 minutes de la course, on m’a dit que ça prenait une trentaine de minutes pour se rendre à l’aréna en voiture. J’ai commencé à m’inquiéter et à paniquer un peu plus tard quand on m’a prévenu qu’il y avait un délai de 35 à 40 minutes pour obtenir un taxi. »

Une course nouveau genre

Les gens à la réception ont finalement déniché un taxi, une course dont Gélinas-Beaulieu se souviendra probablement fort longtemps.

« Le taxi roulait 140 km/h dans des zones de 60 km/h, a-t-il raconté. Il a fait le trajet en 12 minutes au lieu de 30. Je suis arrivé 15 minutes avant ma course et disons que l’échauffement a été minimal. »

S’il n’avait pas été en mesure de prendre le départ comme il l’a craint à un certain moment, Gélinas-Beaulieu aurait glissé à l’extérieur du Top 8 au classement cumulatif et perdu par la même occasion sa préqualification pour le Mondial.

« J’aurais perdu ma place pour le Mondial au 1000 m et au sprint par équipe, a-t-il souligné. Pour les patineurs canadiens qui n’étaient pas dans le Top 8, la dernière Coupe du monde de la saison permettait de déterminer qui allait obtenir les deux dernières places en fonction des temps réalisés la journée même. »

S’en tirer à bon compte

« Si je n’avais pas pris le départ, j’aurais aussi été écarté du sprint par équipe parce que la sélection était basée sur les résultats du 1000 m. Selon le Bulletin de PVC, il n’y aurait pas eu de passe-droit. »

Gélinas-Beaulieu s’en est finalement bien tiré.

« J’ai sauvé les meubles, a-t-il illustré au sujet de sa 14e place et des 27 précieux points s’y rattachant. J’étais simplement content de me retrouver sur la ligne de départ. »

Gélinas-Beaulieu a finalement conclu la saison au septième rang du cumulatif sur 1000 m, son meilleur résultat en carrière.