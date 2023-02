Washington annonce une nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars à l’Ukraine

Washington va verser une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine, d’un montant de 2 milliards de dollars, un an jour pour jour après le début de l’invasion russe, a annoncé jeudi un haut responsable américain.

«Les États-Unis annoncent aujourd’hui 2 milliards d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine», a indiqué sur CNN le conseiller pour la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan.

Il n’a pas donné le détail de ces nouvelles livraisons.

Le haut responsable, qui a accompagné Joe Biden lors d’une visite surprise à Kyïv cette semaine, a ajouté que l’administration américaine se demande en permanence comment «donner à l’Ukraine les outils nécessaires à sa victoire».

Il a noté que le président américain a, lors de sa visite, annoncé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelenzky «plus d’artillerie, plus de munitions, plus d’Himars», en plus de précédentes promesses américaines de livrer davantage de véhicules blindés et, plus tard, de tanks.

Le système Himars (High Mobility Artillery Rocket System), fabriqué par le géant américain Lockheed Martin, est un lance-roquettes monté sur des blindés légers, déjà utilisé avec efficacité par les forces ukrainiennes.