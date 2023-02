6 activités à ne pas manquer à la Nuit blanche samedi

La Nuit blanche célèbrera demain, samedi le 25 février, son 20e anniversaire et un grand retour dans son format original après trois ans de pandémie. Des activités culturelles et de plein air animeront 8 quartiers de Montréal toute la nuit.

Voici 6 de la centaine d’activités gratuites à ne pas manquer selon Jacques Primeau, le directeur général du festival.

La patinoire Loto-Québec à l’esplanade tranquille

Photo courtoisie Montréal en lumière

Cette patinoire est rapidement devenue la marque de commerce du festival. Sa particularité? On y patine au plein air sur deux patinoires (le sentier de patin et la patinoire de l’esplanade Tranquille) entrecoupées d’une glissade tout en assistant à des prestations de Patin libre. Cette troupe est reconnue mondialement pour ses performances participatives aux accents de danse contemporaine. Musique et DJ jusqu’à 2h du matin. Comptoir de location de patins.

Le party des 20 ans de la Nuit blanche au MTELUS

Photo courtoisie Montréal en lumière

On pourra danser et se réchauffer toute la nuit au MTELUS avec la chanteuse Claudia Bouvette et les dynamiques groupes Valaire, Choses sauvages, Kid Koala X Lealani et plusieurs djs.

De 19h à 6h du matin.

La Nuit blanche à l’ONF et La Nuit de l’ivresse des RVQC

Photo courtoisie ONF

Les cinéphiles seront comblés avec ces deux propositions. La soirée Célébrons les réalisateurs et réalisatrices du Québec qui se tiendra dans le nouvel immeuble de l’ONF et qui présentera une rétrospective des œuvres des grands réalisateurs québécois (films et œuvres en réalité virtuelle). Puis, La Nuit de l’ivresse des RVQC au 2-22 célébrera aussi le cinéma d’ici en présentant des courts métrages québécois sous les thèmes de l’ivresse et de la fête.

De 20h à minuit.

Soirée de gaming au Monument-National

Photo courtoisie Montréal en lumière

Baptisée « Regardez le soleil jusqu’à ce qu’il devienne un carré », cette étonnante soirée de « gaming » plaira aux « geeks » qui participeront à la Nuit blanche.

De 18h à minuit.

Expérience immersive à la Satosphère

Photo courtoisie Montréal en lumière

L’artiste Maria Takeichi proposera ENN, un projet qui signifie cercle et connexion entre êtres humains et la matière. Cette expérience immersive aux accents philosophiques sera composée de projections se mouvant sur le toit du dôme de la SAT (Société des arts technologiques) et d’une composante interactive. Tapas offerts au Labo culinaire.

De 19h à 1am.

Deux spectacles d’humour

Photo courtoisie Montréal en lumière

Envie de vous dilater la rate? Rendez-vous à la Grande Bibliothèque pour participer à la Une Nuit pour les fins et les fous en formule cabaret et karaoké en collaboration avec l’École nationale de l’humour. Puis, direction le Gesù pour La Nuit on rit! Une soirée animée par P-O Forget, regroupant une vingtaine d’humoristes de la relève.