BEAUSÉJOUR, Réjean



Au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, le 20 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Réjean Beauséjour, demeurant à Repentigny et autrefois de Crabtree.Le défunt laisse dans le deuil son fils, André; sa fille, feu Lyne; ses petits-enfants: Tracy, Alexandre, Georgina; sa petite-fille: Paméla (Bruno); ses arrière-petits-enfants: Xavier, Éva, Fanny, Manu, Frédérick; son frère, Charles (Lise); ses soeurs: Pierrette et Denise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Monsieur Réjean Beauséjour sera exposé le dimanche 26 février 2023 à compter de 10h à la51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES J0K 2R0Une liturgie de la Parole aura lieu le dimanche 26 février 2023 à 14h à la chapelle de la résidence funéraire.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com