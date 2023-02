8000 bouteilles de vin ont survécu à une importante explosion

Malgré l'explosion du Centre de valorisation des Aliments le 23 mars 2022 à Sherbrooke, en Estrie, le vignoble du Domaine Bergeville a pu récupérer presque l’intégralité des bouteilles.

Les bouteilles du Domaine de Bergeville était en effet entreposées au Centre de valorisation des Aliments. À la grande surprise de ses propriétaires, 90 % des 8000 bouteilles ont survécu au feu, à la chaleur et à l'explosion.

Elles étaient entreposées à l'endroit le plus éloigné de la source de déflagration, contre un mur extérieur.

La circulation d'air autour des cages pendant que le feu faisait rage a sans doute fait en sorte de limiter les impacts du choc de la chaleur dégagée par le brasier.

Après avoir suivi et étudié les bouteilles pendant 10 mois, les œnologues à qui on a confié la dégustation n'ont détecté aucun défaut, et ont même affirmé que le vin avait gardé sa vivacité et son éclat.

Pour des raisons de sécurité, ce n'est que six semaines plus tard que les vignerons ont pu récupérer leurs produits un peu plus de 7000 bouteilles demeurées intactes.

C'est donc sous l'appellation les Invincibles qu'ils sont disponibles à l’achat, à partir de la boutique en ligne. Des bouteilles seront aussi prochainement distribuées dans des épiceries fines du Québec.

Trois travailleurs avaient par ailleurs été brûlés grièvement, et une quinzaine d'entreprises en démarrage avaient tout perdu de leur production.