À bout, Selena Gomez prend une pause de réseaux sociaux

« Je vais prendre une pause des réseaux sociaux parce que c'est un peu idiot. J'ai 30 ans et je suis trop vieille pour cette merde », a expliqué Selena Gomez à ses abonnés Tik Tok jeudi.

Selena Gomez en a assez des réseaux sociaux. La chanteuse et actrice a été contrainte de s’expliquer publiquement à plusieurs reprises au cours de deux dernières semaines pour des histoires de réseaux sociaux qui ont été reprises par divers tabloïds américains.

Le « sourcil gate » notamment fut une banalité qui a pris des proportions extraordinaires dans la presse et sur les réseaux. On y accusait Kylie Jenner, la sœur cadette de Kim Kardashian, de s’être moqué des sourcils de Selena avec son amie Hailey. Cette dernière est la femme de Justin Bieber, l’ancien amoureux de Selena.

De nombreuses critiques et articles sur son poids (la chanteuse est apparue le visage et le corps arrondis lorsqu’elle a foulé le tapis rouge des Grammys) l’ont aussi forcé à prendre la parole. Elle a affirmé s’aimer comme elle est et avoir pris du poids à cause des médicaments qu’elle prend pour lutter contre son lupus.

« Je préfère être en bonne santé et prendre soin de moi. Mon traitement est important et je crois que c’est ce qui m’aide », a-t-elle déclaré en direct sur Tik Tok tout en demandant aux gens qui l’humilient de cesser de la suivre.

Sa dernière publication Instagram remonte à il y a deux jours. On la voit siroter un cocktail, vêtue d’un bustier noir révélateur. « J’avais effacé cette photo, car je croyais que c’était trop, mais eh... (je prends une pause des réseaux sociaux) », a-t-elle écrit sous cette dernière publication. Son compte est toutefois toujours actif.

Selena Gomez, qui interprète le rôle de Mabel Mora dans la série Only Muders in the Building, avait également quitté les réseaux sociaux il y a 4 ans, au moment où elle avait dû être hospitalisée pour soigner sa détresse psychologique.

Son documentaire My Mind & Me se trouve sur Apple TV + depuis le 24 novembre dernier. La chanteuse y laisse entrer le public dans 6 années particulièrement éprouvantes de sa vie de vedette internationale. Elle était alors aux prises avec des troubles mentaux, la maladie (le lupus) et la dépression.