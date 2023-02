Championne du monde en slalom: Laurence St-Germain sur un nuage

Médaillée d’or à l’épreuve du slalom lors des Championnats du monde de ski alpin présentés à Courchevel et à Méribel, en France, le 18 février dernier, Laurence St-Germain peine encore à y croire.

«Le mot “gagner”, on dirait que j’ai de la misère encore à le réaliser, admet la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges. Les deux premiers jours, je me disais : “Laurence, tu es championne du monde” et je partais à rire parce que je ne comprends pas. Il y a des moments, quand je suis dans l’arrivée, que je ne me souviens pas encore qu’est-ce qui s’est passé. C’est un peu flou dans ma tête.»

En devenant championne du monde samedi dernier, la jeune femme de 28 ans a réalisé un exploit que peu de Canadiennes avant elle ont réalisé. La dernière, c’était Anne Heggtveit, en 1960, aux Jeux d'hiver de Squaw Valley, en Californie.

«Honnêtement, je ne sais pas encore tout ce que ça implique dans mon futur, mais c’est sûr que c’est un rêve qui se réalise. Ça me rend fière, mais ça me rend occupée en ce moment!»

Et cette victoire lui donne beaucoup de confiance pour l’avenir.

«Je sais comment je dois me sentir, comment penser. Je vais essayer le plus possible de reproduire mon état d’esprit que j’ai eu à la course pour accomplir le même résultat à d’autres compétitions. C’est sûr que ça vient avec plus d’attentes, mais il faut que je reste réaliste. Avant samedi, mon meilleur résultat, c’était 6e. Ça ne veut pas dire que là, je vais gagner toutes les courses. »

De retour à la maison

La jeune femme était de retour à la maison vendredi, où elle pourra passer un peu de temps avec ses proches.

« Je n’ai pas encore eu le temps de célébrer avec ma famille. Je suis arrivée hier soir tard, à Québec. J’étais à Montréal pour l’école dans les derniers jours. Mais ce soir, je célèbre avec mes amis et ma famille. »

Depuis son triomphe du week-end dernier, Laurence St-Germain dit être inondée de messages d’amour. L’étudiante en génie biomédical à la Polytechnique Montréal a également été honorée en classe.

« La directrice générale de l’école est venue me surprendre en classe mercredi pour me féliciter. Ça m’a quand même touchée. »

Fière de son parcours

Le parcours de l’athlète de 28 ans, qui s’entraîne au club de ski du Mont-Sainte-Anne, à Québec, n’a pas été facile. Retranchée de l’équipe canadienne de développement, ignorée par l’équipe nationale junior, la skieuse a même dû débourser 30 000$ de ses poches, il y a un an, pour demeurer au sein de l’équipe de l’unifolié.

« Ça me rend encore plus fière de mon parcours et encore plus fière de ce que j’ai accompli. Tout au long de ma carrière, je n’ai pas toujours eu le support que j’aurais pu avoir ou que les autres ont eu. C’est vraiment ça [dont] je suis fière, qu’il y a une bonne partie que j’ai faite par moi-même, que je ne le dois à personne ou à très peu de personnes. »

C’est son amour pour le sport qui l’a poussée à persévérer.

« Ce qui me rend fière, aussi, c’est que j'ai vraiment continué pour l’amour du ski et pas pour les résultats, ni pour la performance ou pour être la meilleure. C’était vraiment [parce] que j’aime le ski. »

Son prochain objectif : les Jeux olympiques de 2026.