Des portes «maganées» par la guerre

Onze vraies portes d’entrée qui ont été tordues, brûlées, trouées de coups de pied, de tirs ou d’explosions depuis le déclenchement de l’offensive russe en Ukraine, ouvrent nos yeux à la violence de la guerre dans une nouvelle exposition.

Une porte de bois de Hostomel, presque intégralement carbonisée, tient par miracle toujours son cadre.

Une autre, qui provient de Kharkiv, est percée de balles.

Plusieurs sont amputées de leurs poignées, à la place desquelles se trouvent des trous en forme de botte, là où les coups de pied les ont défoncées.

Photo Louis-Philippe Messier

Dénoncer le sort de l’Ukraine

L’exposition Portes, de l’artiste ukrainien Ruslan Kurt, présente ces artefacts pour dénoncer le sort réservé à son pays par les forces de Vladimir Poutine.

Sur une autre porte métallique originaire de Kharkiv, je crois apercevoir des trous dus à des balles.

« Ce sont plutôt des éclats ou débris projetés par une explosion », précise Bella Rohachova, coordonnatrice du Centre des Arts de Montréal, la galerie-musée de Griffintown qui héberge l’exposition.

Mme Rohachova m’indique du doigt les formes irrégulières des ouvertures dans le métal tordu.

Elle me raconte, émue, que ses parents vivent toujours dans une banlieue au nord de Kyïv en ce moment.

Photo Louis-Philippe Messier

Destructions

De la guerre d’invasion de l’Ukraine, on a entendu des récits, on a vu des images. On a entendu une fillette chanter dans un abri lors d’un bombardement.

Mais devant ces artefacts de destruction, comme moi, certainement, vous songeriez à votre propre porte de maison...

« Quoi de plus universel qu’une porte ? Une porte endommagée par des balles ou par une explosion, c’est un témoin éloquent », m’explique M. Kurt, qui a fait venir les portes par avion.

« Mon exposition n’en est pas une d’objets : ça parle des gens dont ces portes défendaient la maison. »

M. Kurt est originaire de Melitopol et a immigré au Canada à l’été 2022. Aujourd’hui, pour le 1er anniversaire de la guerre, il sera au Centre d’art de Montréal. Son exposition demeurera là jusqu’au dimanche 26 février... avant de filer vers Saskatoon.

« Si des galeries de Québec ou de Trois-Rivières ou d’ailleurs au Québec veulent accueillir mon exposition, ils n’ont qu’à me joindre », dit M. Kurt.

L’exposition est gratuite, mais elle encourage à donner à l’initiative United24, lancée par le président Volodymyr Zelinsky, pour appuyer la résistance ukrainienne.