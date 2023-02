[EN IMAGES] Une réplique de la Maison-Blanche en vente pour 11,4 M$

Il n’est plus nécessaire d’être président(e) des États-Unis pour habiter dans la Maison-Blanche. En effet, une réplique de la célèbre résidence actuellement occupée par Joe Biden est en vente pour la somme de 8,5 millions de dollars américains, soit environ 11,4 millions de dollars canadiens.

La propriété située en Indiana fait plus de 3000 mètres carrés; elle compte cinq chambres et 11 salles de bain. C’est tout de même beaucoup moins que l’édifice situé à Washington qui contient 16 chambres et 35 salles de bain.

La façade de cette réplique compte une section circulaire soutenue par des colonnes de style néoclassique, tout comme la véritable Maison-Blanche. Un drapeau américain géant flotte également devant la résidence.

Dans la luxueuse maison construite en 1997, on retrouve un vaste hall d’entrée, un imposant double escalier, une élégante salle à manger, une cuisine spacieuse, une somptueuse salle à manger, une salle d’entraînement et une impressionnante réplique du célèbre bureau ovale.

La propriété inclut également un très grand terrain, une piscine creusée, un bâtiment secondaire de 1000 mètres carrés et une écurie.