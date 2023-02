Films d’ici pour enfants du monde

Devenir entrepreneur, c’est renoncer à la facilité. Entreprendre en culture, c’est se donner des défis encore plus grands. Et se lancer dans le cinéma d’animation 3D au Québec, ça tient presque d’une mission impossible.

C’est tout de même le pari réussi de la productrice Nancy-Florence Savard, qui célèbre les 10 ans de son premier film, tout en mettant au monde le cinquième. Entre La légende de Sarila et Katak le brave béluga, 10e ave Productions aura conquis le monde.

« Ce qui me donne de l’énergie, c’est le talent d’ici », sourit Nancy-Florence.

Elle était enceinte quand elle présentait son premier projet d’animation 3D à des financiers potentiels. Et un journaliste l’a déjà traitée d’illuminée de croire possible de faire du cinéma d’animation à Québec.

« L’article est resté affiché sur ma porte pendant cinq ans ! J’aurais pu me planter, mais ce jugement m’a motivée », dit la productrice et maman de trois enfants, qui a confondu les plus sceptiques.

Il lui a fallu 13 ans d’efforts pour mettre au monde Sarila, qui a été entièrement réalisé à Québec et vendu dans 40 pays. Trois films plus loin, Félix et le trésor de Morgäa, sorti en plein chaos pandémique, a été vendu dans 170 pays et territoires.

Le défi du financement

Est-ce que tout est plus facile maintenant ? Pas tellement. L’entrepreneure de Saint-Augustin a hérité du tempérament de battante des femmes de sa lignée, un trait utile, car il devient de plus en plus difficile de financer ses films au Québec.

Sauf exception, elle remarque une réserve des organismes publics à en financer plus d’un par année, même si leurs coûts de production ont cessé d’excéder ceux des films avec des acteurs.

Depuis plusieurs années, Nancy-Florence cherche un partenaire financier qui s’engagerait pour quelques films.

« On aimerait rencontrer notre Disney, comme Pixar, au début, qui avait une entente de distribution. Quand il y a un horizon de trois films, on peut garder la même équipe, ça donne de la stabilité », dit celle qui est jusqu’ici obligée de tout recommencer à chaque film.

Quand elle rencontre les studios hollywoodiens, ils lui disent qu’ils aimeraient qu’elle donne des cours pour montrer comment faire d’aussi beaux films avec de si petits budgets. Mais ce n’est pas sa quête.

Aussi réalisatrice

En plus d’être productrice, Nancy-Florence est réalisatrice et maintenant actionnaire d’un studio de création. Cette portion du travail a longtemps été confiée à Frima, qui a fini par délaisser le créneau.

Mais puisque l’entrepreneure ne recule pas devant les défis, elle s’est lancée, tout en collaborant avec d’autres studios pour donner vie aux personnages.

Rien n’est facile, mais elle se sent reconnaissante de pouvoir vivre son rêve avec ses équipes.

C’est pour cela qu’elle redonne partout où elle le peut, en siégeant à des conseils d’administration et en présidant des organisations du milieu culturel.

Il y a toujours deux manières de voir les choses : s’apitoyer sur les difficultés ou se sentir choyée d’être finalement soutenue. Nancy-Florence place son regard vers la lumière.

En rafale