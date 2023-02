Les caméras de sécurité autonomes VOSKER fonctionnent sans accès Wi-Fi ni électricité. Alimentées par une batterie rechargeable combinée à un panneau solaire, elles utilisent la connectivité cellulaire 4G-LTE pour envoyer des alertes directement sur un téléphone cellulaire par notre application mobile.





En toute sécurité malgré la distance

Plusieurs clients de VOSKER possèdent des résidences secondaires en zones éloignées, où la surveillance est difficile à mettre en place avec un système de sécurité traditionnel.

Dans le monde du véhicule récréatif (VR), ces caméras peuvent sécuriser un site de camping ou même l’entreposage de VR (vols, intrusion, etc.).

Il est important de noter que l’activation de la caméra VOSKER requiert un forfait de sécurité, à compter de seulement 10 $/mois. Tous les accessoires sont compris avec ces caméras – incluant une carte SIM pour l’activation cellulaire – afin que l’installation puisse se dérouler aisément.





Un succès qui en dit long

Fondée à Victoriaville en 2018, l'entreprise VOSKER est déjà universellement reconnue comme chef de file mondial en surveillance de zones éloignées. En tant qu’un des principaux fournisseurs de technologies de surveillance à énergie solaire et cellulaire sur la planète, l’entreprise met à votre disposition les bons outils pour vous faire voir plus loin. Il n'est donc pas étonnant que VOSKER soit la marque de confiance privilégiée dans plus de 50 pays.

Elle a d’ailleurs récemment obtenu le prix Entreprises Fast 15 dans le cadre du palmarès Technologie Fast 50 de 2022. Celui-ci récompense les sociétés du domaine des technologies, des médias et des télécommunications ayant connu la plus forte augmentation des revenus en pourcentage ces quatre dernières années. De 2018 à 2021, VOSKER a réalisé une spectaculaire croissance de 560 %.

Site Web: vosker.com