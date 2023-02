Golf : le circuit LIV amorce sa deuxième saison

Avec un calendrier comptant deux fois plus de tournois, le circuit LIV de golf a lancé vendredi sa deuxième saison d’existence à Playa del Carmen, au Mexique, avec un tournoi qui promet 25 millions $ aux athlètes.

Le réseau TVA Sports sera diffuseur des 14 événements de l’année, avec de nouvelles escales en Espagne, en Australie et à Singapour. Les têtes d’affiche de LIV, dont font partie Dustin Johnson, Cameron Smith, Brooks Koepka ou encore Phil Mickelson, ont toutefois amené leur sac de golf au Mexique, un autre pays qu’ils n’avaient pas visité l’an dernier.

Ce n’est pas l’un d’eux qui s’est établi au sommet après la première ronde du LIV Golf Mayakoba, mais plutôt Jason Kokrak et Paul Casey. Pour remettre une carte de 65 (-6), l’Américain a réalisé un sans-faute de six oiselets et aucun boguey. L’Anglais a réussi huit oiselets, mais a été victime d’un coûteux double-boguey au deuxième fanion.

Peter Uihlein, Carlos Ortiz et Talor Gooch sont à deux coups des meneurs et assureront la poursuite au cours des deux rondes du week-end.

Au classement des équipes, une particularité du circuit LIV, ce sont les Crushers GC qui ont pris les devants à -10. L’équipe composée de Casey, Charles Howell III et Anirban Lahiri devance de trois points le Smash GC de Kokrak et Koepka et les 4 Aces GC d’Uihlein et Johnson.