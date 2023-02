Guerre en Ukraine: Ottawa enverra quatre chars Leopard 2 supplémentaires, annonce Trudeau

Le Canada enverra quatre chars d’assaut Leopard 2 de plus à l’Ukraine, ce qui porte à huit le nombre de chars envoyés par le Canada depuis le début de l’année, a annoncé Justin Trudeau vendredi, au premier anniversaire de la guerre.

Vladimir Poutine «voulait menacer et fragiliser l’OTAN et les démocraties autour du monde, mais aujourd’hui, nous sommes plus forts et plus unis que jamais», a indiqué M. Trudeau lors d’une conférence de presse à Toronto, vendredi.

Cette annonce a lieu après une discussion des leaders des pays du G7 tenue plus tôt ce matin en compagnie du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Plus de détails suivront...