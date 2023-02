La Caisse en baisse: «Il faut avoir du front tout le tour de la tête», dit Mulcair

Les résultats de la Caisse de dépôt et placement du Québec sont très loin de satisfaire Thomas Mulcair. Dans la rencontre Lisée-Mulcair, au micro de Richard Martineau via QUB radio, l’ancien chef du NPD ne déplore pas seulement la perte financière de 24 milliards de dollars, il s’indigne surtout de l’attitude du PDG Charles Emond.

«Il faut avoir du front tout le tour de la tête», a critiqué M. Mulcair.

C’est qu’en annonçant une perte de 5 % du bas de laine des Québécois, M. Emond s’est félicité de ne pas avoir perdu encore plus d’argent.

«À chaque fois qu’on a les résultats de la Caisse, on compare avec les autres grands fonds d’investissements», a expliqué Jean-François Lisée.

Ce qui expliquerait, en partie selon lui, l’attitude du PDG. Donc, si ça va mal chez-nous, mais que ça va encore plus mal ailleurs, on est en bonne position. Même si c’est une explication qui se tient, elle ne convainc pas du tout le chroniqueur.

«Qu’on remplace M. Emond par Sophie Brochu», a ironisé Thomas Mulcair.

Chose certaine, si l’adage dit que quand on se compare, on se console, dans ce cas précis, on peut dire que ce n’est pas un argument qui va calmer la grogne de Thomas Mulcair.