La folle journée de Chris Tierney

PHILADELPHIE | La vie d’athlète professionnel peut parfois prendre des virages aussi rapides qu’inattendus. C’est la réalité qu’a vécue Chris Tierney, réclamé au ballotage par le Canadien, jeudi.

Après un séjour de 13 matchs avec les Panthers de la Floride, l’Ontarien venait tout juste de poser des valises à Charlotte, là où évolue le club-école de la formation floridienne lorsqu’il a reçu un coup de fil de Jeff Gorton, peu après 14 h.

« Je tenais absolument à être ici aujourd’hui. Alors, j’ai rapidement réemballé mes choses et j’ai sauté dans un avion », a raconté Tierney, rencontré après l’entraînement matinal du Tricolore.

On peut comprendre son empressement. Pour lui, il s’agit d’une occasion en or de poursuivre sa carrière dans la LNH, après avoir amorcé la saison dans la Ligue américaine et subi une commotion cérébrale qui l’a tenu à l’écart du jeu pendant quelques semaines.

« C’est encourageant quand une équipe te réclame. Ça veut dire qu’elle aime ton jeu et qu’elle veut t’avoir. Pour moi, c’est un nouveau départ », a affirmé celui qui fut un choix de deuxième tour des Sharks, en 2012.

Un nouveau départ qui, comme c’est souvent le cas, doit s’effectuer sans connaitre toutes les données.

« C’est une nouvelle équipe, un nouveau système. Tu essaies d’assimiler le plus de choses que tu peux à l’entraînement et lors des réunions qui suivent, a mentionné celui qui a disputé 574 matchs dans la LNH. Mais une fois que le match commence, tu laisses tes instincts prendre le dessus. »

Avec une légende

Tierney n’avait pas encore affronté les Flyers qu’il avait déjà hâte de sauter sur la glace devant ces nouveaux partisans, samedi soir, face aux Sénateurs, une formation avec qui il a disputé quatre saisons.

« Quand tu grandis en étant un amateur de hockey, tu dis que de jouer pour le Canadien pourrait être une belle expérience. Je suis excité. J’ai joué plusieurs matchs contre le Canadien au Centre Bell. C’est un endroit spécial. J’ai hâte », a-t-il mentionné.

Le jeune partisan en lui est également remonté à la surface en foulant la même surface que Martin St-Louis.

« Quand tu sautes sur la glace en compagnie d’un joueur que tu as vu à l’œuvre en grandissant, c’est excitant. Je gardais un oeil sur lui pour voir s’il sortirait une feinte ou s’il décocherait un tir impressionnant », a raconté Tierney.

Intégration progressive

Ancien coéquipier de Josh Anderson avec les Knights de London, il savait à quoi s’attendre de St-Louis, l’entraîneur.

« Je suis un bon ami de Josh, alors je lui ai demandé l’an passé, comment c’était. Martin était tellement un bon joueur. J’étais curieux de savoir quel genre d’entraîneur il était. Je n’ai entendu que des choses positives à son égard », a soutenu Tierney.

Si ce dernier en connait un peu sur son nouvel entraîneur, l’inverse est aussi vrai.

« Il a de l’expérience. On va l’intégrer graduellement, a mentionné le Lavallois. C’est un joueur responsable qui tue les punitions. C’est ce qu’on veut voir de lui pour commencer. »