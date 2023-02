Le droit de connaître sa véritable origine

Je suis séparée de mon mari depuis deux ans et nous avons deux enfants de 10 et 12 ans. Le choc de notre séparation fut brutal pour eux, car ils n’avaient rien vu venir. Par le plus grand des hasards, j’avais appris que mon mari me trompait, et j’ai refusé de pardonner malgré ses supplications et ses promesses de ne jamais récidiver parce que c’était, selon lui, un mauvais accident de parcours.

Comme j’étais très en colère contre lui, je me suis permis de dévoiler aux enfants un secret que mon mari m’avait confié en toute confidentialité, à savoir que son père, leur grand-père, n’était pas son véritable parent, et que de plus il ne connaissait pas son père biologique.

Mais comme ce sujet est complètement tabou dans la famille de mon ex, que personne ne veut creuser le sujet pour faire des recherches, et vu que la mère de mon mari est une femme tellement fermée au point d’emporter son secret dans la tombe, je ne peux pas aller plus loin dans le dévoilement de la vérité sur cette partie de leurs origines à mes enfants.

J’ai tenté de convaincre mon ex-mari de répondre enfin à leurs questions, mais il m’a opposé un refus catégorique, m’accusant même de leur avoir dévoilé une vérité qu’il m’avait demandé de garder secrète pour moi seule. Selon lui, sa mère a le droit le plus strict de ne pas vouloir dévoiler le véritable nom de son géniteur, car ça l’obligerait à revisiter un passé dont elle ne veut plus entendre parler sous aucun prétexte.

Je ne sais plus quoi dire à mes enfants et je trouve insensé que cette femme s’en tienne au secret sur quelque chose d’aussi important pour la postérité que la véritable origine des gènes de l’enfant qu’elle a mis au monde. C’est de l’égoïsme pur et simple selon moi. J’aimerais bien connaître la loi là-dessus.

Anonyme

Vos enfants ont effectivement pleinement le droit de connaître leurs origines, mais ce droit demeure très restrictif au Québec, car les parents biologiques peuvent encore refuser la communication des renseignements les concernant. Dans les circonstances, comme la grand-mère, son conjoint et leur fils s’opposent tous trois à en dire plus, vous n’avez d’autre choix que de vous incliner, pour l’instant.

Comme vous me semblez plus avides qu’eux à percer ce gros secret familial, que vous étiez détentrice d’un secret que vous vous êtes permis d’éventer, souvenez-vous que vos enfants diminueront leurs attentes à mesure que vous les diminuerez vous-même. N’est-ce pas à l’adulte de montrer la voie ?