Les enfants à parents multiples: faut-il vraiment encore repousser les limites?

C’est un sujet tabou. C’est-à-dire que ceux qui l’abordent doivent savoir qu’ils le font à leurs risques et périls.

Le ministre Simon Jolin-Barrette possède des qualités – avant tout, le courage – qui font de lui un homme qui dérange. Cela a été le cas lorsqu’il était responsable de la langue française. Mais il a été écarté de ce dossier.

Aujourd’hui, en tant que ministre responsable de la réforme du droit de la famille, il prend de front la coalition des familles LGBTQ+. Jeudi, il a annoncé que sous sa gouverne, la pluriparentalité devra être exclue de la réforme du droit de la famille. En clair, une famille, selon notre droit, est formée au Québec de deux parents. Pas trois, pas quatre. Précisons que les deux parents, bien sûr, peuvent être du même sexe.

Vision positive

Affronter le lobby LGBTQ+ demande pour un politicien, un chroniqueur ou n’importe quel citoyen, une capacité à débattre librement sur les préjugés et les différentes idéologies. Mais on doit être muni d’une vision de l’enfant en tant que personne et non pas en tant que cobaye de laboratoire.

La majorité des Québécois appuient le gouvernement caquiste en refusant la vision d’une minorité de familles qui voudraient que plus de deux conjoints puissent légalement former une famille.

L’individualisme d’aujourd’hui qui transforme une personne en tyran social ne semble pas avoir de limites. Or, comment peut-on vivre en société sans reconnaître et adhérer à quelques valeurs communes? Celle, par exemple, qui protège l’enfant des fantasmes d’adultes marginaux qui veulent faire éclater le modèle de deux parents pour un enfant et imposer leur propre vision à la société.

Nous sommes dans un monde à l’envers. Des enfants de familles dites normales ont peine à traverser le divorce de leurs parents, et pas uniquement lorsqu’il se produit dans la petite enfance. Il en est de même pour les enfants adoptés, habités toute leur vie par l’idée d’avoir été abandonnés par leur mère biologique.

Marginalité

Dans notre monde aujourd’hui, des marginaux revendiquent des droits rattachés à leurs différences, peu importe les conséquences sur les plus démunis, les plus faibles et les individus plus susceptibles d’être marqués pour la vie. On n’a qu’à lire les récits d’enfance d’écrivains pour saisir que les blessures du jeune âge ont été le moteur de la libération créatrice. Mais ce n’est pas donné à tout le monde, hélas!

L’éclatement de la famille nucléaire en famille monoparentale ou recomposée est un fait de la modernité occidentale. Les remariages successifs des parents font en sorte que les enfants multiplient le nombre de grands-parents selon le principe de l’extension familiale. Ce n’est pas l’idée du siècle, convenons-en. Les parents divorcés n’ont pas à y trouver des vertus pour se déculpabiliser.

Trois ou quatre parents pour un enfant, est-ce un choix pour faciliter la vie à un enfant qui vivra dans une marginalité encore plus grande, où il sera en constant décalage avec ses petits amis? D’où une question existentielle : un enfant s’adapte-t-il à toutes les situations où le placent ses parents, en fonction de leurs propres désirs plus ou moins toxiques?

L’expérience des enfants de parents simplement divorcés ne devrait-elle pas faire réfléchir les adultes eux-mêmes, aux prises avec leur propre choix social minoritaire?