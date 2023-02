Les Européens les plus prolifiques de l'histoire de la MLS

Il est difficile de se souvenir d’une époque où ce n’était pas le cas, mais le marché européen de la Major League Soccer (MLS) ne s’est réellement ouvert que dans les six ou sept dernières années.

De grands noms sont passés par le championnat nord-américain, et d’autres en ont profité pour se faire connaître.

Zlatan Ibrahimovic

Le Suédois a suivi l’exemple des attaquants Wayne Rooney, Marco Di Vaio et Thierry Henry en choisissant la MLS vers la fin de sa carrière, qui n’est d’ailleurs toujours pas terminée. Ibrahimovic est arrivé à la même époque que quelques autres légendes du Vieux-Continent, mais aucune n’a eu autant d’impact que l’homme de 41 ans dans une courte période.

Il n’a joué que 58 matchs avec le Galaxy de Los Angeles, mais son total de 53 buts et 15 passes décisives est exceptionnel. Ses prouesses ont aussi fait le tour de la planète, aidant un nouveau public à apprivoiser le circuit Garber, comme David Beckham l’avait fait une décennie auparavant.

Sebastian Giovinco

Les partisans montréalais se souviendront longtemps de la «Fourmi atomique» et de ses fameux buts sur coup franc avec le Toronto FC. Giovinco a été le premier joueur italien des «Reds», et a sans doute mené à l’accueil d’autres grandes vedettes du pays comme Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi et Domenico Criscito.

L’ancien de la Juventus a marqué 68 buts en seulement 114 matchs de MLS. Pas mal pour un joueur qui mesure à peine 5 pi et 4 po dans une ligue très physique.

David Villa

David Villa, Andrea Pirlo et Frank Lampard ont tous porté les couleurs du New York City FC en même temps, mais ce n’est pas avec ce trio de rêve que l’équipe a finalement mis la main sur la coupe MLS.

N’empêche, il s’agissait d’une sacrée époque pour le soccer nord-américain et Villa a été l’un des meilleurs joueurs pendant son passage de quatre saisons dans la Grosse Pomme. L’Espagnol a fait secouer les cordages 77 fois en 117 apparitions.

Robbie Keane

Quelques années après la folie Beckham au Galaxy, Robbie Keane s’est amené dans la ville des anges et a un impact encore plus grand que l’Anglais sur le terrain. L’Irlandais a marqué plus de 10 buts dans chacune de ses cinq saisons complètes.

Avec 92 filets au total – y compris ses six réussites en autant de rencontres éliminatoires en 2012 – Keane est le deuxième meilleur buteur européen de l’histoire de la MLS.

Bradley Wright-Phillips

Le premier? Nul autre que Bradley Wright-Phillips. L’Anglais a remporté deux fois le Soulier d’or (2014 et 2016) et a été élu à deux reprises au sein du XI de l’année (2014 et 2018).

Au sommet de sa forme pendant son passage avec les Red Bulls de New York, «BWP» a aussi joué pour le Los Angeles FC et le Crew de Columbus. Il est le sixième meilleur marqueur de la MLS, avec 127 buts.

Stefan Frei

Seul joueur toujours actif de ce groupe, le gardien Stefan Frei est le cœur et l’âme des Sounders de Seattle depuis 2014. Le Suisse, qui possède aussi la nationalité américaine, a même effectué ses débuts en 2009, avec Toronto. Le vétéran de 36 ans pourrait atteindre les 400 départs en carrière cette saison.

Son palmarès est plus qu’impressionnant, lui qui a conduit les Sounders à deux coupes MLS (2016 et 2019) et à une première conquête de la Ligue des champions de la CONCACAF par un club du circuit Garber, en 2022.