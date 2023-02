Les tendances alimentaires 2023 qui s’adaptent aux grands enjeux de notre société.

Force est de constater que l’offre alimentaire s’est grandement diversifiée au cours des dernières années! Parmi les grandes tendances, on observe la popularité florissante des protéines végétales dans l’assiette et sans contredit, la valorisation des produits locaux. Tour d’horizon avec Renée Frappier, co-fondatrice de l’Association Manger Santé Bio.

Difficile de nier l’impact de l’inflation sur le portefeuille des Québécois. Toutefois, ce phénomène a contribué à l’engouement des consommateurs pour les protéines végétales. Et outre la hausse des prix, ces produits ont la cote au niveau du bien-être animal, alors que « les méfaits [sont] de plus en plus reconnus sur l’environnement des élevages intensifs, » affirme d’entrée de jeu Mme Frappier, qui est aussi professeure et auteure en alimentation naturelle.

Cet attrait pour les protéines végétales est même mondial, en raison de leur faible coût, mais aussi de leur polyvalence dans moult recettes. « Les gens commencent à trouver ça intéressant, les pois chiches! Aussi, ça se conserve longtemps dans l’armoire », souligne celle qui est également organisatrice de l’Expo Manger Santé et Vivre Vert.

Fait à noter, le Canada est un chef de file mondial pour la production et l’exportation des légumineuses dans plus de 120 pays! Le soya est d’ailleurs l’une des plus intéressantes, compte tenu de sa grande teneur en protéines. Cette légumineuse est fort intéressante, notamment sous la forme d’edamame, qui est une préparation de fèves de soya immatures. Ces petites fèves, qu’on peut servir en entrée à la japonaise ou dans des sautés asiatiques, constituent une grande source de phytoestrogènes, fait valoir Mme Frappier. Ces substances végétales peuvent compenser partiellement la chute des estrogènes qui survient lors de la ménopause. Ils sont donc un précieux allié pour la santé des femmes!

Par ailleurs, les boissons végétales enrichies de calcium et les « fauxmages », qui imitent la texture du fromage notamment grâce à de la pâte de noix de cajou, ont bien pris leur place dans l’alimentation des Québécois.

Des consommateurs plus conscients

Si les options végés et véganes ont conquis le cœur des consommateurs, il en va de même pour l’achat local et ses nombreuses déclinaisons! De plus en plus de consommateurs favorisent l’achat en circuit court, constate la professeure. « Avec les marchés fermiers, beaucoup de gens achètent directement des producteurs. Mais ça se poursuit à l'année avec les sites de vente en ligne [des producteurs agricoles] », se réjouit-elle.

Autre fait encourageant; la population, mais aussi tous les acteurs de l’industrie agroalimentaire, sont davantage sensibilisés au gaspillage alimentaire. Selon une récente étude de l’Université Dalhousie, les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions pour économiser en raison de l’inflation. Ce contexte difficile pour le portefeuille des ménages contribue toutefois à l’idée de moins gaspiller de la nourriture – un objectif partagé par plus de 40 % des Canadiens, toujours selon l’étude. Par ailleurs, de nombreuses épiceries et producteurs offrent leurs invendus à des entreprises qui valorisent les fruits et légumes. Dans cette logique, rien ne se perd, tout se crée!