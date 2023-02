L’Expo Manger Santé et Vivre Vert 2023, c’est un rendez-vous festif et inspirant où la santé, le plaisir de mieux se nourrir et l’environnement sont indissociables

Écolo et savoureux, l’Expo Manger Santé et Vivre Vert 2023 vous invite à son rendez-vous annuel, les 4 et 5 mars au Centre des congrès de Québec et du 17 au 19 mars au Palais des congrès de Montréal.

Être bien dans son corps, dans sa tête et dans son environnement est devenu une préoccupation majeure, surtout depuis la pandémie. Pour y répondre, cette année, l’Expo vous invite à découvrir une vaste variété de produits biologiques, naturels, du terroir et d’ailleurs. Sans oublier plusieurs produits et services thérapeutiques et écologiques qui amélioreront votre milieu de vie, votre santé et votre bien-être.

Prendre le temps de penser à soi

L’Expo Manger Santé et Vivre Vert, c’est :

• Faire une pause gourmande en visitant plusieurs de nos exposants qui vous offriront une multitude de dégustations de leurs produits;

• Prendre soin de votre peau avec des cosmétiques naturels ou bio créés par des laboratoires novateurs d’ici : soins visage et corps, maquillage, produits pour bébé et pour homme;

• Améliorer votre santé par des plantes médicinales, des compléments alimentaires, des complexes aromatiques et des massages;

• Améliorer votre habitat et votre mode de vie par des produits non toxiques : écoproduits de nettoyage, vêtements écologiques, articles zéro déchet.

Tous les experts réunis au même endroit

Cette 23e édition offrira de nombreuses activités et conférences avec plusieurs spécialistes invités, tous reconnus dans leur milieu. Chacun apportera sa couleur, son expérience et son dynamisme sur les scènes éducatives de l’Expo : le chef Jean-Philippe Cyr, Loounie, l’herboriste Marie Provost, les nutritionnistes Andréanne Martin et Anne-Marie Roy, Madame Labriski, K pour Katrine, l’agronome Louis Robert et plusieurs autres. Le programme original de conférences et de démonstrations culinaires vous proposera des solutions sur des sujets de l’heure en santé et en environnement.

Le samedi 4 mars de 9 h 30 à 18 h et le dimanche 5 mars, de 10 h à 16 h 30. Billets (avec accès aux conférences et aux démonstrations) : 15 $ sur place, 12 $ pour étudiants et aînés, gratuit pour les 16 ans et moins.

Site Web: expomangersante.com