Alicia Moffet à l’Impérial Bell: même des cordes vocales irritées ne peuvent la freiner

L’amour mutuel qui existe entre Alicia Moffet et son public, de même qu’une visite à la pharmacie, ont fait toute la différence jeudi soir, à Québec.

Voyez-vous, la chanteuse de 24 ans n’était pas dans sa meilleure forme dans les heures suivant ses retrouvailles avec ses admirateurs de la capitale, dans un Impérial Bell bondé et conquis d’avance.

Photo Cédric Bélanger

Ses cordes vocales étaient mal en point, a-t-elle révélé dans des stories Instagram pendant la journée.

Or, il n’était pas question pour elle de décevoir son monde. Munie d’une prescription de cortisone et animée de la détermination d’un joueur de hockey qui enfile l’uniforme malgré une blessure, elle était fidèle au poste, à 21 h pile.

«J’ai confiance en toi»

En ouverture sur Your Knife, rien ne clochait. La foule était euphorique et prête à soutenir son idole toute la soirée.

«J’ai confiance en toi», a crié une spectatrice, au moment où Alicia Moffet a expliqué dans quel état elle donnait son concert.

La jeune femme est ensuite devenue émotive quand le public – comme il l’a fait du début à la fin, chaque fois qu’elle lui tendait le micro – a chanté pour elle et dans une parfaite harmonie les paroles de Body High.

La chanson Didn’t Try, toute neuve et encore jamais enregistrée, était aussi déjà familière pour une partie de la foule grâce au web.

Elle a vraiment apprécié. «J’étais complètement démoralisée», a-t-elle confié, lors d’une de ses nombreuses interventions. «Il n’y a rien qui fait plus chier que de ne pas avoir ma voix au complet. Merci, la cortisone ; et je sais que c’est cheesy, mais le public y est tellement pour beaucoup.»

Dynamiser au bon moment

Outre sa capacité à surmonter la douleur, la prestation d’Alicia Moffet a permis de mesurer le chemin parcouru depuis la sortie de son premier album, Billie Ave, en 2020. Avec les chansons d’Intertwine – album sorti l’an dernier –, ses collaborations et quelques inédites, la chanteuse dispose désormais du matériel nécessaire pour offrir un concert d’une heure trente sans véritable creux de vague.

Même si son arsenal est surtout constitué de pièces pop d’inspiration soul et R&B au tempo lent, Alicia Moffet a su dégainer au bon moment des titres dansants pour dynamiser le tout et impliquer ses quatre musiciens. L’explosion dance-pop sur son duo Never Wanted This, avec Jamie Fine, a eu cet effet revigorant.

D’ailleurs, contrairement à sa première montréalaise d’il y a quelques semaines, aucun invité spécial n’a fait le déplacement. Pas grave... c’est encore la foule qui a pris la relève, comme ce fut le cas durant la très appréciée Ciel, son populaire duo avec FouKi.

Défoulement

Après une visite impromptue de son chien Willow durant un segment plus intime, le concert n’a cessé de gagner en intensité.

Photo Cédric Bélanger

Plus on avançait, plus la fatigue vocale commençait à se faire sentir, mais Alicia Moffet a quand même terminé en force en alignant Run To You, Beautiful Scar et Lullaby, qui a permis à tout le monde de scander dans un bel instant de défoulement collectif les «fuck you» du refrain.

Son amoureux, quant à lui, a hurlé : «Je t’aime!», du balcon, le niveau de décibels atteignant des sommets inégalés, et tout le monde est rentré à la maison le cœur léger.

Alicia Moffet montera de nouveau sur la scène de l’Impérial Bell, vendredi soir, pour un second concert à guichets fermés.