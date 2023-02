Mourir peut coûter plus cher que vous le pensez et voici pourquoi

Savez-vous combien il en coûtera à vos proches pour disposer de votre dépouille? Voici un aperçu des coûts moyens et ce que vous pouvez faire pour leur éviter ce fardeau.

Avec la relance du débat sur le montant de la prestation de décès de 2500 $ accordée par le Régime de rentes du Québec, beaucoup se demandent combien il faut payer pour les frais funéraires.

Or, selon la Corporation des thanatologues du Québec, un rituel funéraire conventionnel peut aujourd’hui coûter en moyenne de 4000 $ à 7500 $. On est donc loin du compte.

De coûts qui grimpent vite

Combien faut-il s’attendre à verser pour des funérailles? Le prix moyen de 4000 $ à 7500 $ inclut habituellement les frais de base (prise en charge du corps au lieu de décès, transport de la dépouille, entreposage du corps, frais administratifs de la maison funéraire, etc.). Toutefois, une inhumation est beaucoup plus dispendieuse qu’une crémation.

À la Corporation des thanatologues, on mentionne aussi que la facture varie beaucoup en fonction des options choisies. L’exposition, l’embaumement, la réception, le type de salle louée pour le service, la tenue de funérailles à l’église, le cortège, les fleurs, l’avis de décès, etc. Tout compte dans le calcul, il est donc préférable de limiter ses choix pour réduire les coûts.

Le cercueil pèse aussi lourd dans le budget, puisqu’un modèle de base coûte environ de 1500 $ à 2000 $ et le haut de gamme, 10 000 $ et plus. Sachez qu’il est possible de louer un cercueil pour l’exposition du corps avant la crémation, le prix variant en fonction du modèle choisi. Du côté des urnes, là encore les prix de base tournent autour de 200 $ à 300 $ et peuvent aller jusqu’à 1000 $ et plus.

À cela s’ajoute le coût de la sépulture (lot de cimetière ou niche de columbarium), dont le prix fluctue grandement en fonction du lieu de sépulture. Si l’on opte pour le cimetière, il faudra aussi débourser pour les travaux d’excavation et la pierre tombale.

Les solutions

La meilleure chose à faire pour éviter à vos proches de devoir payer vos funérailles est de les prévoir.

Ainsi, lorsque le défunt détient une assurance vie permanente, la prestation versée peut permettre de régler les frais funéraires. La planificatrice financière Liette Massé, du Groupe financier Amethys, précise que lorsque des bénéficiaires sont mentionnés dans la police, le processus sera beaucoup plus rapide dans ce cas.

«On peut nommer un ou des bénéficiaires majeurs, révocables de préférence. Une fois que l’assureur reçoit la demande du bénéficiaire avec la preuve du décès, tout devrait se régler rapidement, en l’espace d’un mois environ», dit-elle.

En revanche, lorsqu’il s’agit des héritiers légaux, les délais seront longs, car il faudra attendre que la succession soit liquidée, ce qui pourrait prendre des mois.

«Si le défunt détient les fonds nécessaires dans son compte en banque, le liquidateur pourrait toutefois demander à l’institution financière de payer les frais funéraires en présentant la facture», précise Liette Massé.

Prendre des préarrangements funéraires est aussi une option, que choisissent d’ailleurs le tiers des Québécois. Le principe est simple : vous payez à l’avance pour vos obsèques, ce qui enlève ce poids financier à vos proches, en plus de vous assurer que vos volontés en la matière sont respectées.

De plus, même si les prix ont augmenté au moment de votre décès, le salon devra malgré tout rendre les services achetés au montant convenu lors de la signature du contrat.

Charles Tanguay, porte-parole de l’Office de la protection du consommateur, précise que la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture encadre l’industrie. En vertu de cette loi, votre argent sera protégé, car 90 % du montant versé pour les frais funéraires et 100 % des frais de sépulture devront être déposés dans une fiducie. Depuis 2021, le nouveau Registre des contrats d’arrangements funéraires préalables permet également de savoir si un contrat de ce type a déjà été signé par le défunt.

Le meilleur conseil? Magasinez, comparez les prix et les options proposées. N’hésitez pas à demander des soumissions aux salons funéraires.

Sachez enfin que si nul ne veut assumer ces frais à votre mort, votre dépouille deviendra la propriété du gouvernement du Québec, qui devra dès lors les prendre à sa charge.