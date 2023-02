Nouveaux acteurs surprenants

Les scénarios se multiplient. Certains imaginent un coup d’éclat. D’autres se collent à la réalité.

Il y a aussi des scénarios qui plongent les décideurs dans la perspective d’inviter un troisième partenaire.

Par exemple, au cours des derniers jours, les rumeurs circulant à New York veulent que les Rangers soient retournés à la table à dessin. Ce qu’ils avaient concocté comme premier coup d’éclat est revenu au cœur des discussions.

Ce qu’on prévoyait, c’était l’arrivée de Patrick Kane sur l’île de Manhattan. On voulait ajouter un autre patineur au top 6 et surtout, on salivait à l’idée de faire revivre le fameux duo Kane-Artemi Panarin, qui avait déjà cartonné avec les Blackhawks de Chicago. Finalement, le scénario ne s’est pas matérialisé.

Kane était sur la liste des blessés et les discussions avec les Blackhawks et les conseillers du joueur ont pris une direction inattendue. Les Rangers et leur directeur général Chris Drury ont rapidement réagi et ils ont fait l’acquisition de Vladimir Tarasenko.

Kane n’a pas apprécié et, au cours des derniers jours, il a prouvé qu’il était en parfaite forme.

Les Rangers, à la surprise générale, auraient confié aux conseillers de Kane qu’ils étaient toujours intéressés à l’accueillir. Mais comment ?

Pas de chéquier

Contrairement aux saisons précédant l’adoption du plafond salarial, les clubs ne peuvent se balader avec un chéquier. Ils doivent avant tout s’assurer qu’ils respectent les règles du jeu, tout en reconnaissant que le monde de Gary Bettman est parfois compliqué.

Comment les Rangers peuvent-ils jouer les trouble-fête dans ce dossier ?

Peut-être ont-ils trouvé un troisième partenaire pour les aider avec la gestion du plafond salarial ?

Certains affirment que Jeff Gorton pourrait être dans le décor. Aux dernières nouvelles, le Canadien occupe le premier rang au chapitre du plafond salarial. Mais, selon CapFriendly, le Tricolore possède un coussin de 4 538 334 $.

Armstrong, le rusé

Évidemment, il y a toujours un prix à payer. Quel serait-il ?

Jusqu’ici, dans les nombreux scénarios qu’étudient les DG, il y aura toujours une section réservée à la science-fiction.

Il y a aussi des scénarios avec des conclusions pour le moins étonnantes. Prenons l’exemple des Blues de St. Louis et du vice-président et DG Doug Armstrong. Il vient de liquider deux contrats importants, ceux de Tarasenko et de Ryan O’Reilly. L’été dernier, il avait dit merci à David Perron pour les services rendus.

Armstrong est un des plus rusés de sa profession. Il a investi de grosses sommes sur deux jeunes joueurs : Jordan Kyrou et Robert Thomas. Il mise toujours sur Brayden Schenn et Pavel Buchnevich.

En défensive, il peut toujours compter sur Justin Faulk, Torey Krug, Colton Parayko et Nick Leddy.

Cet été, on l’entendra trois fois lors du premier tour au repêchage et présentement, il possède 8 millions $ pour bien manœuvrer.

Peut-on s’étonner qu’il pointe le bout du nez dans le dossier Timo Meier, des Sharks de San Jose ? Un joueur qui pourrait exercer un impact majeur dans le processus de relance d’Armstrong.

Le CH discret

Un élément qui ne change pas, c’est que les gros noms sont toujours en caractères gras au haut de l’affiche, mais les scénarios laissent croire qu’ils pourraient bien se retrouver à des endroits imprévus. Et, avec les nombreux patineurs sur la touche, ils sont nombreux les nouveaux noms en audition pour des rôles stratégiques.

Le CH demeure un joueur qu’on ne peut négliger dans le contexte actuel. On soutient que Kent Hughes se fera discret contrairement à la saison dernière. Les performances de Josh Anderson et le retour remarqué de Jake Allen influenceront assurément les décideurs des autres formations.

A-t-on pris des notes chez les recruteurs de la LNH à la suite de la victoire de 5 à 2 au New Jersey ? Sans doute. Anderson n’a pas marqué, mais les efforts répétés de l’ailier ont inévitablement attiré l’attention.

Impatience et nervosité

La date limite des transactions arrive à grands pas, le 3 mars. Chez les décideurs de plusieurs clubs, la situation invite à réagir.

Les Penguins de Pittsburgh qui affrontaient Connor McDavid hier soir sont en sérieuses difficultés. Les Islanders de New York également. Les Red Wings de Detroit ont de grandes ambitions et les Sabres de Buffalo n’ont pas lancé la serviette. À Ottawa, on y croit encore. Dans l’Ouest, les acheteurs tardent à sortir les dollars. Pourtant, le classement devrait inquiéter plusieurs DG.

Il y a de plus en plus de scénarios à étudier et il faudra trouver celui qui convient le mieux pour améliorer les chances d’atteindre les objectifs.

C’est le temps de réagir pour les Jets

Il est maintenant venu le temps pour Kevin Cheveldayoff d’apporter des changements importants à ses effectifs.

À Winnipeg, on croit que c’est cette saison que l’on doit tenter le tout pour le tout.

La prochaine campagne sera la dernière de Mark Scheifele et de Blake Wheeler avant qu’ils puissent se prévaloir du statut de joueur autonome.

On le répète tous les jours, Pierre-Luc Dubois ne demeurera pas au Manitoba. Autant profiter de la présence de ces trois joueurs pour tirer profit des investissements des dernières années.

Meier et Chychrun

Timo Meier revient dans les conversations à Winnipeg, tout comme les noms de Jakob Chychrun, Vladislav Gavrikov, Ivan Barbashev...

Avec Sean Monahan sur la touche, l’Avalanche du Colorado pourrait bien se tourner du côté des Ducks d’Anaheim et d’Adam Henrique.

Puisqu’Erik Johnson est sur la liste des blessés pour longtemps, Joe Sakic et le directeur général Chris MacFarland n’ont aucun souci avec la gestion du plafond salarial.

Outre Monahan, Jonathan Toews, Bo Horvat et Ryan O’Reilly étaient parmi les candidats pour évoluer au poste de deuxième joueur de centre, laissé vacant par le départ de Nazem Kadri pour Calgary.