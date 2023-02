Pandémie: serons-nous mieux préparés la prochaine fois?

Maintenant que la phase aiguë de la pandémie – si on est chanceux – semble derrière nous, la tentation de tourner la page est forte. Normal. Dès qu’on a moindrement l’impression de sortir d’une grande épreuve, le réflexe humain est de tout faire pour l’oublier.

Ça se voit partout. Les gouvernements n’en parlent plus. Les citoyens passent à autre chose. Verser aussi vite dans le déni est cependant une erreur. Je m’en inquiétais ici même le 4 janvier.

Partant de l’impréparation sidérante en 2020 des États même les plus avancés en cas de pandémie, je posais cette question : les décideurs de ce monde, présents et futurs, en auront-ils enfin tiré les bonnes leçons avant la prochaine grande crise ? Bien malins, les devins...

En amont d’autres crises nationales ou mondiales de santé qui un jour, inévitablement, apparaîtront, voilà que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’en inquiète aussi.

Le Devoir nous apprend que selon un rapport étayé de l’OCDE, « les réseaux de la santé ont plusieurs leçons à tirer de la pandémie de COVID-19 afin de se préparer aux crises qui sont appelées à survenir dans les prochaines années ». Tout un euphémisme...

Rôle démesuré

L’OCDE recommande donc entre autres aux gouvernements de « s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre dans leurs hôpitaux, d’améliorer leur approvisionnement en matériel médical et de miser sur une meilleure coopération internationale en matière de recherche ». Le gros bon sens, quoi.

De dire que les réseaux de santé n’étaient aucunement préparés à une pandémie est en effet un constat purement factuel. Dans les CHSLD du Québec, cela a même coûté la vie à des milliers d’entre nous et souvent dans des conditions atroces. La mémoire étant une faculté qui oublie, on se doit de le rappeler.

Une preuve parmi tant d’autres de la grave impréparation de la plupart des gouvernements, c’est aussi le rôle démesuré joué par la puissante firme-conseil américaine Mckinsey & Company dans la « gestion » de la pandémie.

Discrètement, McKinsey n’était pas moins omniprésente dans les coulisses de plusieurs gouvernements, dont ceux de la France, du Québec, de l’Ontario et du Canada. Comme quoi même de mégaministères de la Santé se sont sentis incapables de faire face par eux-mêmes aux exigences d’une pandémie mondiale. Y compris pour l’organisation d’une campagne de vaccination. Ouf...

Investissements massifs

C’est donc sans surprise que l’OCDE écrit que « les systèmes de santé peuvent renforcer leur résilience en tirant des leçons qui permettent une meilleure adaptation en cas de crise, et il est essentiel de le faire maintenant pour faire face aux menaces futures ».

Ce qui, selon l’OCDE, devrait aussi inclure la médecine préventive et de meilleurs soins en santé mentale, deux des grandes oubliées de nos réseaux.

Avec raison, l’OCDE note que les personnes vulnérables et les milieux défavorisés économiquement – parce que déjà plus négligés que le reste de la société – furent encore plus durement frappés par la COVID-19.

L’OCDE suggère aussi aux gouvernements d’investir massivement dans le recrutement de personnel médical. On a même plus besoin d’expliquer pourquoi, tellement les raisons de le faire crèvent les yeux...

Or, au Québec, la combinaison d’importantes baisses d’impôt décrétées par le gouvernement Legault et de transferts nettement insuffisants en santé imposés aux provinces par le gouvernement Trudeau risque de rendre cette opération pourtant vitale encore plus difficile.