Pas de chirurgies esthétiques, mais la faute à Photoshop!

La Suissesse Jocelyn Wildenstein, surnommée «Catwoman» en raison de ses traits étirés qui lui donnent des allures de félin, soutient qu’elle n’a jamais eu de chirurgies esthétiques.

La femme de 82 ans affirme que ce sont des images d’elle retouchées avec Photoshop qui sont diffusées dans les médias. Elle utiliserait également beaucoup de filtres sur ses médias sociaux.

Pour preuve l’octogénaire, qui raffole des mondanités et que l’on voit souvent en compagnie de vedettes assister à des défilés de mode, a mis une sur son compte Instagram une photo d’elle à 15 ans alors qu’elle prend une leçon de ballet en Suisse.

«Alors peut-être devriez-vous arrêter de spéculer sur mon image! Arrêtez! Arrêtez s’il vous plaît et cessez de photoshopper mes photos parce que vous vous trompez tous. Arrêtez de mettre en ligne de fausses images de moi. Vous pourrez voir la vraie moi très bientôt à l’écran», écrit Jocelyn Wildenstein.

Elle persiste et signe, jamais elle n’est passée sous le bistouri alors que des photos d’elles avec les années montrent que son visage ressemble de plus en plus à celui d’un chat ou d’un grand félin. De surcroit, elle porte de volumineux cheveux blonds tels une crinière lion.

Même son amoureux de 27 ans son cadet nie aussi que sa fiancée a subi des interventions esthétiques. «Je ne comprends pas toute la presse et le Catwoman parce qu’elle a toujours ressemblé à ça», soutient Lloyd Klein.

«Elle n'a jamais vraiment rien fait pour changer son visage. J'ai des photos de 16 ans où elle a exactement la même apparence qu'aujourd'hui», affirme M. Klein.