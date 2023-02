[PHOTOS] Veillée à la bougie en solidarité avec l'Ukraine à Québec

Un an jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine, des dizaines de personnes arborant le drapeau jaune et bleu ont bravé le froid vendredi soir pour marcher dans les rues de Québec.

Partout au pays, des milliers de Canadiens ont aussi participé ce vendredi à une série de rassemblements en soutien à l’Ukraine.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

À travers la province, des veillées aux bougies avaient lieu à Montréal, Granby et à Québec. Un peu avant 19 h, le groupe s’est dirigé lentement vers la fontaine de Tourny et l’Assemblée nationale.

«On rend hommage à tous nos héros qui se battent», a lancé une participante.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

L’appui de la population ne semble pas faiblir, au contraire, selon Anna Spirina, une pianiste de Lévis d’origine ukrainienne.

«Est-ce que dans un an nous allons encore souligner la guerre ? J’espère que nous allons souligner la paix et la victoire en 2023. J’espère que c’est la dernière fois qu’on souligne cette date», a-t-elle mentionné.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Des signes importants

La récente visite du président américain Joe Biden en Ukraine avait également une signification particulière pour le peuple ukrainien. «C’est important pour tout le monde.»

Plus près de nous, les milliers de personnes au Centre Vidéotron pour appuyer les jeunes hockeyeurs ont montré que chaque geste compte.

Plusieurs politiciens fédéraux ont également pris part au rassemblement dans la capitale.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«C’est très important de supporter l’Ukraine. Il y a des réfugiés et de gens qui sont ici depuis longtemps. Comme élu, il faut leur dire que nous sommes là. On ne s’explique pas encore pourquoi Poutine a fait ça. Comme Canadiens, on n’a jamais vraiment vécu une guerre sur notre territoire. Il faut se mettre dans leur peau», a affirmé Pierre Paul-Hus, député conservateur de la circonscription de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«On espérait ne pas être là un an plus tard. Il y a 43 millions d’Ukrainiens à qui nous pensons, qui sont en Ukraine, et huit millions de réfugiés ailleurs dans le monde et 160 000 que nous avons accueilli au Canada dans les derniers mois», a ajouté Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé à Ottawa et député de la circonscription de Québec à la Chambre des communes.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Une inspiration

«Le Jour 1 était déjà un jour de trop. Le peuple ukrainien se tient toujours debout malgré les horreurs et les drames terribles qu’ils subissent. Ils sont une inspiration. Jamais je n’aurais pensé voir, de mon vivant, une guerre dite traditionnelle et c’est ce qu’on voit», a précisé Gérard Deltell, député de Louis-Saint-Laurent.

À Québec, le drapeau de l'Ukraine a flotté sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement vendredi.

«Voilà déjà un an que le conflit en Ukraine perdure et ravage le pays. Aujourd'hui, l'Ukraine est sur la ligne de front du monde démocratique. Les Ukrainiennes et Ukrainiens se battent pour leur propre liberté, mais aussi pour nous, pour notre liberté», a indiqué le premier ministre François Legault.