Pont de l’Île-aux-Tourtes: les travaux commencent la semaine prochaine

Les travaux préparatoires pour reconstruire le pont de l’Île-aux-Tourtes, reliant Vaudreuil-Dorion à Senneville, débuteront dès lundi et ne devraient pas avoir beaucoup d’impact sur la circulation locale.

Dès le 27 février, les covoitureurs et les taxis pourront emprunter des voies réservées qui ont été aménagées temporairement aux approches du pont.

«À court terme, des travaux de réparation sont nécessaires et nous savons qu'ils entraînent des répercussions. L'élargissement des conditions d'utilisation des voies réservées permettra à un plus grand nombre de personnes d'accéder plus rapidement au pont», a déclaré vendredi par communiqué la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Deux voies par direction sont actuellement ouvertes sur le pont pour le reste de la circulation.

Les automobilistes devront redoubler de vigilance au cours des prochains jours puisque des policiers seront présents pour surveiller le bon respect des conditions d’utilisation des voies réservées.

Le chantier commencera avec des opérations de déboisement et de forage géotechnique ainsi que le déplacement d’équipements de services publics.

«Le pont actuel demeure sécuritaire et l'infrastructure fait l'objet d'un programme de maintien qui comprend des inspections et des travaux de réparation», a souligné le ministère, alors que le pont avait dû être fermé à plusieurs reprises en raison de fissures.

La signature du contrat avec l’entrepreneur responsable des travaux n’est prévue qu’à partir du printemps. L’échéancier des travaux et le coût du projet ne seront précisés qu’à ce moment-là.