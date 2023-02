Pourquoi baisser les impôts est une mauvaise idée

Ayez honte, disent-ils : Québécois, vous êtes les plus taxés en Amérique du Nord !

C’est essentiellement sur cet argument que repose l’engagement du gouvernement Legault pour sa baisse d’impôt.

Une baisse d’impôt qui servait d’abord d’appât électoral, puisée à même le Fonds des générations, au moment même où nos services publics craquent et l’incertitude économique plane au-dessus de nos têtes. On repassera pour l’urgence nationale.

Concept menteur

C’est toujours l’idée du Québec, un « enfer fiscal », le « Québec surtaxé » le « Québec surimposé », qui est à la source du toujours-moins-d’impôt.

Une « libération fiscale » est nécessaire, répète-t-on.

Mais ceci relève du mythe qui mérite d’être attaqué sur le fond.

Les promoteurs de l’« enfer fiscal » ne mentionnent pas que le Québec est aussi le « paradis des familles ». Ce n’est pas un hasard, ce sont des choix que nous avons faits. Qui sont honorables.

Le Québec est une des sociétés qui aident le plus les familles. Pas rien. On s’est collectivement dit, par exemple : nos garderies seront abordables, les familles ne s’y endetteront pas.

Autres faits oubliés : notre taux de pauvreté est le plus faible du continent, notre taux de chômage est le plus bas au pays, notre facture d’électricité est moins élevée qu’ailleurs, et nos frais de scolarité sont plus bas que la moyenne. En affaires, une panoplie de programmes d’aide existe pour soutenir les entrepreneurs. Et pendant ce temps, les entreprises étrangères continuent d’investir ici. Tout ça malgré des impôts élevés.

J’irais plus loin : l’essor économique et social québécois depuis les années 1960 a pu être possible par la construction d’un État fort, qui passait par des impôts un peu plus élevés qu’ailleurs.

Alors, enfer fiscal, vous disiez ?

Fierté !

Oui, les Québécois, comme ailleurs, estiment payer trop d’impôt.

Mais si on donne le choix entre de bons services publics et des baisses d’impôt, les Québécois sont largement plus favorables à de bons services publics. Une exception nord-américaine ! Voilà une autre différence identitaire !

La CAQ, devant ça, pourrait en être « fière ! » plutôt que d’en être embarrassée.