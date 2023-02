Queens of Rock: impériale Elyzabeth Diaga

Peu d’artistes peuvent emprunter les hits de Pat Benatar, Heart, Bonnie Tyler, Cher ou encore Diane Dufresne sans pâlir en comparaison. Elyzabeth Diaga fait partie de ce club très sélect. Elle en a fait la preuve, ce vendredi soir, avec la première montréalaise de son spectacle Queens of Rock.

Un vieil adage veut que ce qui se passe à Vegas y demeure. Mais Elyzabeth Diaga le fait désormais mentir. Et on ne peut que l’en remercier.

Car c’est forte de plus de 200 représentations données dans la cité du vice que la chanteuse débarque aujourd’hui chez elle, dans la métropole, avec son Queen of Rock. La revue musicale – célébrant quatre décennies de rock féminin – fait courir les foules depuis plus de deux ans chez nos voisins américains. Avec raison.

Dès les premières notes de Crazy on You – chanson qui lui a valu sa place dans l’équipe de Marc Dupré à La Voix, en 2020 –, Elyzabeth Diaga prouve sans équivoque qu’elle a l’étoffe de toutes celles dont elle revisite les hits sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal.

Tour de force vocal

Car la chanteuse atteint toutes les cimes vocales – oui, même les plus vertigineuses – commandées par ces reines du rock qui ont pavé la voie pour les femmes de sa génération. De Call Me à I Love Rock N’ Roll, en passant par You Oughta Know, Oxygène, Hit Me With You Best Shot, Illégal ou encore Sweet Dreams, c’est près d’une quarantaine de hits d’hier à aujourd’hui qu’Elyzabeth Diaga nous offre dans un tour de force vocal franchement impressionnant.

Tout au long du spectacle de 90 minutes, on sent l’opulence « vegassienne » qui transpire de chacun des tableaux. Des costumes aux projections et éclairages, tout suinte cette démesure spectaculaire si caractéristique de Las Vegas.

Total Eclipse of the Heart

Parmi les points forts de la soirée, mentionnons un Total Eclipse of the Heart d’une puissance inouïe, un Alone de Heart frissonnant à souhait et un If I Could Turn Back Time aussi fougueux que s’il avait été livré par Cher elle-même.

On s’en voudrait également de passer sous silence Touche pas, la pierre qu’Elyzabeth Diaga a elle-même portée à l’édifice du rock québécois en 1996.

♦ Elyzabeth Diaga remontera sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal ce soir. Attendue à Vegas le mois prochain, elle reviendra au Québec cet été pour divers festivals, puis à l’automne pour une nouvelle tournée de Queens of Rock à travers la province.